നിയമലംഘനങ്ങൾ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്ലോഗർമാർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് കോടതി

അനധികൃത ലൈറ്റുകളും ശബ്ദ സംവിധാനങ്ങളും ഘടിപ്പിച്ച വാഹനങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്ലോഗർമാർക്കെതിരെയും നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം. ഇത്തരം വിഡിയോകൾ യുട്യൂബിൽ അടക്കം അപ്‌ലോ‍ഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മിഷണർ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

കേന്ദ്ര മോട്ടർവാഹന നിയമങ്ങളും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുകളും ലംഘിച്ച് അനധികൃതമായി ലൈറ്റുകളും ശബ്ദ സംവിധാനങ്ങളും സ്ഥാപിച്ച ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഇന്നു മുതൽ നിരത്തില്‍ അനുവദിക്കരുതെന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന നിർദ്ദേശം. ഇത്തരം വാഹനങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഡ്രൈവറുടെ ലൈസൻസും 3 മാസത്തേക്ക് റദ്ദാക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

ജസ്റ്റിസ് അനിൽ കെ.നരേന്ദ്രൻ, ജസ്റ്റിസ് പി.ജി.അജിത് കുമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടുന്ന ഡിവിഷൻ ബഞ്ചാണ് ഉത്തരവിട്ടത്. പഠനയാത്ര സംബന്ധിച്ചുള്ള സർക്കുലർ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

English Summary: Action Should Taken Against Vloggers Who Promote Modification