അശ്രദ്ധമായി ഡോർ തുറന്നു, സ്കൂട്ടറിലെത്തിയ യുവതി കാറിനടിയിലേക്ക്; നടുക്കും ദൃശ്യങ്ങൾ

റോഡരികിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ അശ്രദ്ധമായി വാതിൽ തുറന്നാൽ മറ്റുവാഹനങ്ങൾക്ക് ആപത്താണ്. ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളെ വലിയ അപകടത്തിൽ കൊണ്ടു ചെന്നെത്തിക്കാൻ ഈ അശ്രദ്ധമതി. കർണാടക റോഡ് സുരക്ഷ അതോറിറ്റി പങ്കുവച്ച അപകട വിഡിയോ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവമാണ്.

റോഡരികിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാർ അശ്രദ്ധമായി ഡോർ തുറക്കുന്നതും പിന്നാലെ സ്കൂട്ടറിലെത്തിയ യുവതി അതിലിടിച്ച് വീഴുന്നതുമാണ് വിഡിയോയിൽ. ഡോറിലിടിച്ച് റോഡിലേക്ക് വീഴുന്ന സ്ത്രീയുടെ മേലേക്ക് പിന്നാലെ വരുന്ന കാർ കയറുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വാഹനങ്ങളുടെ ഡോർ തുറക്കുമുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്നാണ് ട്വീറ്റിലൂടെ വിഡിയോ പങ്കുവച്ച് കർണാടക റോഡ് സുരക്ഷ അതോറിറ്റി പറയുന്നത്.

ഡോർ തുറക്കും മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കൂ

നമ്മുടെ ചെറിയ അശ്രദ്ധകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ജീവനായിരിക്കും നഷ്ടപ്പെടുക. പ്രധാനമായും ഇരുചക്രവാഹനത്തിലേയും സൈക്കിളിലേയും യാത്രക്കാർക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടമുണ്ടാകാറ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഴ്ചയിൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ആഘാതം വളരെ വലുതായിരിക്കും. വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവർമാർ മാത്രമല്ല യാത്രികരും ഡോർ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണം.

∙ വാഹനം റോഡ് സൈഡിൽ നിർത്തുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക.

∙ ഡ്രൈവർ ഡോർ തുറക്കുന്നതിന് മുൻപ് പിന്നിൽ നിന്നും മുന്നിൽ നിന്നും വാഹനങ്ങൾ വരുന്നില്ലെന്ന് സൈഡ് മിറർ നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുക.

∙ കാറിന്റെ പിന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് ഡോർ തുറക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ സൈഡ് മിറർ നോക്കി മറ്റ് വാഹനങ്ങളില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം തുറക്കാൻ നിർദേശം നൽകുക.

English Summary: Woman Rider Run Over After Being Hit By Door Of Parked Car