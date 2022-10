മൂന്ന് മാരുതി കാറുകൾ: 2023 ഓട്ടോ എക്സ്പോയുടെ പ്രതീക്ഷ

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്നാണ് ഈ വർഷം ആദ്യം നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഓട്ടോ എക്സ്പോ അടുത്ത ജനുവരിയിലേക്കു മാറ്റിയത്. 13 മുതല്‍ 18 വരെ ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ നടക്കുന്ന ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ മാരുതി എത്തുക പുതിയ മൂന്നു വാഹനങ്ങളുമായാണ്. 2020 ലെ ന്യൂ‍ഡൽഹി ഓട്ടോ എക്സ്പോയിലെ താരമായിരുന്ന ജിംനിയുടെ 5 ഡോർ വകഭേദം, ബലേനൊയുടെ എസ്‍യുവി പതിപ്പ് ക്രോസ്, പുതിയ സ്വിഫ്റ്റ് എന്നിവയായിരിക്കും മാരുതിയുടെ പ്രധാന താരങ്ങൾ

മാരുതി സുസുക്കി ജിംനി

രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ സുസുക്കി ജിംനിയുടെ 5 ഡോർ വകഭേദം മാരുതി എക്സ്പോയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. വിപണിയിലെത്തുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി പരീക്ഷണയോട്ടം നടത്തുന്നതിന്റെ നിരവധി ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. മാരുതി സുസുക്കി ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാരയിലുള്ള ഓൾഗ്രിപ്പ് പ്രോയുണ്ടാകും പുതിയ ജിംനിയിൽ. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലുള്ള വാഹനത്തിൽനിന്ന് ഇന്റീരിയറിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

സുസുക്കിയുടെ നിരവധി ഇന്ത്യൻ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈൽഡ് ഹൈബ്രിഡ് എൻജിനായിരിക്കും ജിംനിയിൽ. കെ15സി 1.5 ലീറ്റർ ഡ്യുവൽജെറ്റ് എൻജിന് 5 സ്പീഡ് മാനുവൽ, 6 സ്പീഡ് ഓട്ടമാറ്റിക് വകഭേദങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇന്ത്യ ഓട്ടോ എക്സ്പോയുടെ 2023 പതിപ്പിലെ ഹോട്ട് അട്രാക്‌ഷനായിരിക്കും ജിംനി. മഹീന്ദ്ര ഥാർ, ഫോഴ്സ് ഗൂർഖ എന്നിവയ്ക്കു വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും നിർമാതാക്കൾ ഇന്ത്യയിൽ വാഹനം പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നത്.

ബലേനോ ക്രോസ്

ബലേനോയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പുറത്തിറക്കുന്ന ബലേനോ ക്രോസ് എന്ന് വാഹനവും എക്സ്പോയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. ഒരു ലീറ്റർ ടർബോ ചാർജ്ഡ് പെട്രോൾ എൻജിനായിരിക്കും പുതിയ വാഹനത്തിൽ. വൈടിബി എന്ന കോഡ് നാമത്തിൽ വികസിപ്പിച്ച എസ്‍യുവിയുടെ ആദ്യ പ്രദർശനം അടുത്ത വർഷം ജനുവരിയിൽ നടക്കുന്ന ന്യൂഡൽഹി ഓട്ടോഎക്സ്പോയിൽ നടത്തും. ഫെബ്രുവരി ആദ്യം വാഹനം വിപണിയിലെത്തുമെന്നുമാണ് കരുതുന്നത്. മാരുതി ബലേനൊ ആർഎസിലൂടെ അരങ്ങേറിയ വൺ ലീറ്റർ ബൂസ്റ്റർജെറ്റ് എൻജിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച രൂപമായിരിക്കും ക്രോസിലും. അഞ്ച് സ്പീഡ് മാനുവലും ടോർക്ക് കൺവർട്ടർ ഗിയർബോക്സും വാഹനത്തിലുണ്ടാകും. ഒരു ലീറ്റർ എൻജിൻ കൂടാതെ 1.2 ലീറ്റർ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് എൻജിനോ ‌1.5 ലീറ്റർ മിഡ് ഹൈബ്രിഡ് എൻജിനോ പുതിയ വാഹനത്തിലുണ്ടാകും.

മാരുതിയുടെ ആദ്യ ക്രോസ് ഹാച്ച് എന്ന പേരിലാണ് ബലേനൊ ക്രോസ് എത്തുക. കൂപ്പേയുടെയും എസ്‌യുവിയുടെയും രൂപഭംഗിയുള്ള കാർ യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ പോന്നതായിരിക്കുമെന്നാണ് മാരുതി പുറയുന്നത്. മാരുതിയുടെ പുതിയ തലമുറ വാഹനങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന ഹാർടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് പുതിയ വാഹനവും. നിസാൻ മാഗ്‌നൈറ്റ്, റെനോ കൈഗർ തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങളോടായിരിക്കും ബലേനോ ക്രോസ് മത്സരിക്കുക.

സ്വിഫ്റ്റ്

മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ജനപ്രിയ കാർ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ പുതിയ മോഡൽ എക്സ്പോയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. 2023 ന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ യൂറോപ്യൻ വിപണിയിലും തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും പുതിയ സ്വിഫ്റ്റ് വിൽപനയ്ക്ക് എത്തും. കൂടുതൽ സ്റ്റൈലിഷായ രൂപമാണ് പുതിയ സ്വിഫ്റ്റിന്. മുൻ ഗ്രില്ലുകൾക്കും പിൻ ഭാഗത്തിനും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. നിലവിലെ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഫ്ലോട്ടിങ് റൂഫാണ് പുതിയ മോഡലിനും. പിൻവിൻഡോ പാനൽ ചെറുതായി.

പിൻഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ ബോഡി പാനലിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തി എന്നാണ് സ്പൈ ചിത്രങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്റീരിയറിലെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും 9 ഇഞ്ച് സുസുക്കി സ്മാർട് പ്ലേ പ്രോ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റവും മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയ ഡാഷ്ബോർഡുമുണ്ടാകും. എൻജിൻ വിവരങ്ങളൊന്നും പുറത്തുവിട്ടില്ല. പെട്രോൾ എൻജിൻ കൂടാതെ ഹൈബ്രിഡ് എൻജിനും പുതിയ സ്വിഫ്റ്റിലുണ്ടാകും.

