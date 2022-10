ദീപാവലി ആഘോഷമാക്കാൻ ജീവനക്കാർക്ക് എട്ടു കാറും 19 ബൈക്കും സമ്മാനിച്ച് ജ്വല്ലറി ഉടമ. ചെന്നൈ ടി നഗറിലെ ചല്ലാനി ജ്വല്ലറി ഉടമ ജയന്തിലാൽ ചല്ലാനിയാണ് ജീവനക്കാരെ സമ്മാനം നൽകി ഞെട്ടിച്ചത്. ദീപവാലി ബോണസായി പണം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ജീവനക്കാർക്കാണ് ഏകദേശം 1.20 കോടി രൂപ വിലയുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയത്.

എട്ടുപേർക്ക് മാരുതി സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റും ഒൻപതു പേർക്ക് ഹോണ്ട ഷൈൻ ബൈക്കും പത്തു പേർക്ക് ഹോണ്ട ആക്ടീവ സ്കൂട്ടറുമാണ് നൽകിയത്. ഒൻപതു വര്‍ഷം മുമ്പാണ് ചല്ലാനി ജൂവലറി ചെന്നൈ ടി നഗറില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയത്. അന്നുമുതലുള്ള ജീവനക്കാര്‍ക്കാണ് മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് നല്‍കിയത്.

മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹോണ്ട ഷൈന്‍ ബൈക്കും ഹോണ്ടാ ആക്ടിവ സ്‌കൂട്ടറും നല്‍കി. തന്റെ ജ്വല്ലറിയുടെ വിജയത്തിന്റെ പ്രധാനകാരണം അര്‍പ്പണമനോഭാവത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ജീവനക്കാരാണെന്നും അവരെ സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളെ പോലെയാണ് കരുതുന്നതെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കാറുകളും ബൈക്കുകളും സമ്മാനിച്ചതെന്നും ജയന്തിലാല്‍ പറഞ്ഞു.

English Summary: Chennai Businessman Gifts Cars And Bikes To Employees For Diwali