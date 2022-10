കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഫോക്സ്‌വാഗൻ ടൈഗൂൺ, സ്കോഡ കുഷാക്ക് എന്നീ രണ്ടു വാഹനങ്ങളും വിൽപനയിലും ജനപ്രീതിയിലും വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാ ഇപ്പോൾ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ 5 സ്റ്റാർ കരസ്ഥമാക്കിയതോടെ പുതിയ മേഖലകളിലും ഇവർ രണ്ടും ജനപ്രീതി നേടുകയാണ്. ഇരു കമ്പനികളുടെയും മിഡ് സൈസ് എസ്‌യുവികൾ പൂർണമായി മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ വാഹനങ്ങളാണെന്നതാണ് ഇതിൽ വലിയ പ്രത്യേകത. ഗ്ലോബൽ എൻസിഎപി ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയിൽ പൂർണമായി നിർമിക്കപ്പെട്ട ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾക്കും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലെ സേഫ്ടി റേറ്റിങ്ങാണ് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്.

ഇരു കമ്പനികൾക്കും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഏറെ നിർണായകമായിരുന്നു ഈ വാഹനം. ബ്രാൻഡുകളുടെ ഇന്ത്യ റിവൈവൽ 2.0 പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി പുറത്തിറക്കിയ മിഡ് സൈസ് എസ്‌യുവികളാണ് ഇവ. ബ്രാൻഡിന്റെ പുതിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യത കുറഞ്ഞതോടെയാണ് റിവൈവൽ പ്രോജക്ടുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങേണ്ടി വന്നത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂർണമായി ഇന്ത്യയിൽ നിർമിചതും ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകൾക്ക് ഏറെ ആവശ്യമായിരുന്നതുമായ മോഡലുകളായി സഹോദര കമ്പനികളുടെ വാഹനങ്ങൾ മാറി.

പുണെയിലെ പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് വാഹനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള സംയുക്ത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വിപണിയിലേക്ക് എത്തിയ ഇരു വാഹനങ്ങൾക്കും മുതിർന്നവരുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷയിൽ ഉയർന്ന റേറ്റിങ് ആദ്യം തന്നെ നേടി. ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ എല്ലാ പരിശോധനകളിലും ഉയർന്ന സ്കോർ നേടിയതോടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സുരക്ഷയുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ കുഷാക്കും ടൈഗുണും ഇനി ആദ്യം തന്നെയുണ്ടാകും. നിലവിൽ ടാറ്റ നെക്സോൺ, പഞ്ച്, മഹീന്ദ്ര എക്സ്‌യുവി 700, എക്സ്‌യുവി300 എന്നിവയാണ് എലീറ്റ് പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് 5 സ്റ്റാർ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് റേറ്റിങ് ലഭിക്കുന്നതോടെ ഇന്ത്യയിലെ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇതര വിപണികളിലും പ്രീതി വർധിക്കുമെന്ന ഗുണവുമുണ്ട്.

പുതുക്കിയ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകളുടെ കീഴിൽ ഗ്ലോബൽ എൻസിഎപി നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ വാഹനങ്ങളായിരുന്നു സ്കോഡ കുഷാക്കും ഫോക്സ്‌വാഗൻ ടൈഗുണും. മുന്നിൽ നിന്നും, വശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള സംരക്ഷണ പരിശോധന ഇഎസ്‌സി, കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സുരക്ഷ എന്നിവയാണ് പുതുക്കിയ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

ഇരുവാഹനങ്ങളിലും സ്റ്റാൻഡേഡായി ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ (ഇഎസ്‌സി) ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നത് എൻസിഎപി ടെസ്റ്റിൽ പ്രത്യേക പരാമർശത്തിന് കാരണമാക്കി. ഇന്ത്യയ്ക്കുവേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വികസിപ്പിച്ച എംക്യുബിഎ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഇരു വാഹനങ്ങളും അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

മുന്നിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആഘാതങ്ങളിൽ മുതിർന്നവർക്ക് സുരക്ഷയ്ക്ക് പര്യാപ്തമാണ്. വശങ്ങളിൽ നിന്ന് മികച്ച സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് കൃത്യമായി തെളിയിച്ചാണ് ഇരു വാഹനങ്ങളും മികച്ച റേറ്റിങ് നേടിയത്. മുതിർന്നവരുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ 34ൽ 30, കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ 49ൽ 40 പോയിന്റ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇരുവാഹനങ്ങളും നേടിയത്. ആറ് എയർബാഗുകൾ, ഇബിഡിയോടു കൂടിയുള്ള എബിഎസ്, ഇഎസ്‌സി, ടയർപ്രഷർ മോനിറ്ററിങ്, മൾട്ടി കൊളിഷൻ ബ്രേക്കിങ് തുടങ്ങിയ ആധുനിക സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളോടു കൂടിയാണ് വാഹനങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തുന്നത്.

