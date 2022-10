മദ്യപിച്ചു എന്നതു കൊണ്ടു മാത്രം അപകട ഇൻഷുറൻസ് നിഷേധിക്കാനാവില്ല: ഹൈക്കോടതി

ഡ്രൈവര്‍ മദ്യപിച്ചിരുന്നു എന്ന കാരണം കൊണ്ടു മാത്രം ഇന്‍ഷുറന്‍സ് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാതിരിക്കാനാവില്ലെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി. മദ്യപിച്ച ഡ്രൈവര്‍ക്ക് വാഹനം ഓടിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നുവെന്നും അപകടത്തിന് ഉത്തരവാദിയാണെന്നും ഉറപ്പിക്കാനാവുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ മാത്രമാണ് ഡ്രൈവര്‍ കുറ്റക്കാരനാകു‌കയെന്നും ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു. നാഷനല്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് നല്‍കിയ ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ച ജസ്റ്റിസ് ഷാജി പി.ചാലിയാണ് ഉത്തരവിട്ടത്.

ജലസേചന വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ 2009 മേയ് 19 നാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. എതിരെ വന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ബസിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. രക്തത്തിൽ അളവിൽ കവിഞ്ഞ തോതിൽ മദ്യം കണ്ടെത്തിയെന്നും മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു എന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നഷ്ടപരിഹാര അപേക്ഷ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി തള്ളിയിരുന്നു. തുടർന്നാണു ജീവനക്കാരന്റെ ഭാര്യ ഓംബുഡ്സ്മാനെ സമീപിച്ചത്. മദ്യം കഴിച്ചെന്നതും മദ്യലഹരിയിൽ ആയിരുന്നു എന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് ഓംബുഡ്സ്മാൻ പറഞ്ഞു. ബൈക്ക് യാത്രികന്റെ അനാസ്ഥയല്ല അപകട കാരണമെന്ന പൊലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു ഓംബുഡ്‌സ്മാന്റെ വിധി. ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് തെറ്റായ വശത്തുകൂടി അതിവേഗം ഒരു കാറിനെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ബൈക്ക് യാത്രികനെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ ബസ് ഡ്രൈവര്‍ക്കെതിരെ മനഃപൂര്‍വമല്ലാത്ത നരഹത്യക്കും അശ്രദ്ധമായി വാഹനം ഓടിച്ചതിനും കേസെടുത്തിരുന്നു.

അനുവദനീയമായ അളവിലും കൂടുതല്‍ മദ്യം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കേണ്ടതില്ലെന്ന നിബന്ധനയാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഉയര്‍ത്തിക്കാണിച്ചത്. ബൈക്ക് യാത്രികന്‍ മദ്യം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വാഹനം നിയന്ത്രിക്കാനോ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാനോ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ടില്ല. ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധയാണ് വാഹനാപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്. മദ്യമാണ് അപകടകാരണമായതെന്ന് ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഉറപ്പിക്കാനാവില്ലെന്നും ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഓരോ രീതിയിലാണ് മദ്യം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അനുവദനീയമായ അളവ് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാനാവുമെന്നും കോടതി ചോദിക്കുന്നു. ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ മദ്യപിച്ച് സ്വയം നിയന്ത്രണം വിട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെന്നും അപകടം വരുത്തിവയ്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്നുമുള്ള വാദം ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനിക്കു പോലുമില്ലെന്നും കമ്പനിയുടെ അപേക്ഷ തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവില്‍ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു.

English Summary: Vehicle Accident Insurance can't be denied because of drunk says High Court