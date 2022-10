ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ട്രെയിലർ, ഡ്രൈവർ നടത്തിയ സാഹസിക നീക്കം; അഭിനന്ദന പ്രവാഹം-വിഡിയോ

മുംബൈ -പുണെ എക്സ്പ്രസ്‌വേയിൽ ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ട്രെയിലർ ലോറി, ഡ്രൈവർ നിർത്തിയത് അതിസാഹസികമായി. ബ്രേക്ക് നഷ്ടമായി നിയന്ത്രണം വിട്ട വാഹനം ഒരു കണ്ടയ്നർ ലോറിയുടെ പിന്നിൽ ഇടിപ്പിച്ച് അതി സാഹസികമായി നിർത്തുകയായിരുന്നു.

ഡ്രൈവറുടെ മനസ്സാന്നിധ്യമാണ് വലിയൊരു അപകടം ഒഴിവാക്കിയത്. നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഡ്രൈവർ മുന്നിൽ പോയ കണ്ടയ്നർ ലേറിയിലേക്ക് പതിയെ ഇടിപ്പിച്ച് നിർത്തി അപകടം ഒഴിവാക്കുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. ലോഡുമായി എത്തിയ ട്രെയിലർ ലോറിക്കാണ് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടത്.

രണ്ടു വാഹനത്തിന്റെയും ഡ്രൈവർമാരുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ് അപകടം ഒഴിവാക്കിയത്. കണ്ടെയ്നറിൽ ഇടിച്ച് വാഹനം നിന്നെങ്കിലും പിന്നോട്ടു ഉരുണ്ടു നീങ്ങി. ആ സമയത്ത് അധികം വാഹനങ്ങൾ റോഡിൽ ഇല്ലാതിരുന്നതും റോഡിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ ഇടപെടലും കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി.

English Summary: Trailer truck’s brakes fail on Mumbai-Pune expressway: Driver gains control using another truck