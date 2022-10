ക്രേറ്റ, ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര എതിരാളിയുമായി ഹോണ്ട, ആദ്യ പ്രദർശനം അടുത്ത മാസം ആദ്യം

ചെറു എസ്‍യുവി വിഭാഗത്തിലേക്ക് പുതിയ മോഡലുമായി ഹോണ്ട. നവംബർ ആദ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ എസ്‍യുവി, ഹ്യുണ്ടേയ് ക്രേറ്റ, മാരുതി സുസുക്കി ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര, കിയ സെൽറ്റോസ്, ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂസർ ഹൈറൈഡർ തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങളുമായാണ് മത്സരിക്കുക. ഇന്തോനീഷ്യയിലാണ് വാഹനത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രദർശനം നടക്കുക. രാജ്യാന്തര പ്രദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി പുതിയ വാഹനത്തിന്റെ ടീസർ ചിത്രങ്ങളും ഹോണ്ട ഇന്തോനീഷ്യ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

തുടക്കത്തിൽ ഇന്തോനീഷ്യയിലും പിന്നീട് മറ്റുവിപണികളിലും പുതിയ വാഹനം വിൽപനയ്ക്ക് എത്തും. അടുത്ത വർഷം ആദ്യം നടക്കുന്ന ന്യൂഡൽഹി ഓട്ടോഎക്സ്പോയിൽ പുതിയ എസ്‍യുവിയെ ഹോണ്ട പ്രദർശിപ്പിച്ചേക്കും. വാഹനത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ല. ടീസർ ചിത്രത്തിൽ മനോഹരമായ ലുക്കാണ് എസ്‍യുവിക്ക്. എൽഇഡി ഹെഡ്‍ലാംപുകളും ഡ്യൂവൽ ടോൺ ഇന്റീരിയറുമുണ്ട്.

English Summary: Honda to launch new sub-compact SUV, could be WR-V in new avatar