ഗ്ലോബല്‍ എന്‍സിഎപി പരിശോധനയില്‍ ഫോക്‌സ്‌വാഗന്‍ ടൈഗുന്‍, സ്‌കോഡ കുഷാക് എന്നിവയ്ക്ക് മികച്ച സുരക്ഷാ റേറ്റിങ് ലഭിച്ചത് വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. ഈ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് പരിശോധന പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോളുകള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. 2022 ജൂലൈ മുതലാണ് ജിഎൻസിപിയുടെ പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോളുകള്‍ നിലവില്‍ വന്നത്. എന്നാല്‍ 5 സ്റ്റാര്‍ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

പഴയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പ്രകാരം, അപകടത്തില്‍ നേരിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആഘാതങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു സ്റ്റാര്‍ റേറ്റിങ്. എന്നാല്‍ പുതുക്കിയ പ്രോട്ടോക്കോളിൽ ഇഎസ്പി (ഇലക്ട്രോണിക് സ്‌റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം), സീറ്റ് ബെല്‍റ്റ് റിമൈന്‍ഡര്‍, വശങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് എന്നിവയെല്ലാം കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുന്നു.

ഗ്ലോബല്‍ എന്‍സിഎപി ടെസ്റ്റ് (പഴയത്)

മുന്‍പ് ഗ്ലോബല്‍ എന്‍സിഎപി പരിശോധനയിൽ വാഹനങ്ങളെ പ്രധാനാമായും വിലയിരുത്തിയിരുന്നത് നേരിട്ടുള്ള ക്രാഷ് ടെസ്റ്റുകൾ മാത്രം വിലയിരുത്തിയാണ്. ഫ്രണ്ട് ഓഫ്‌സെറ്റ് ഡിഫോര്‍മബിള്‍ ബാരിയര്‍ (ഒഡിബി) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആഘാത പരിശോധനയാണ് ഇത്. മണിക്കൂറില്‍ 64 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനം പെട്ടെന്നു മുന്നിലുണ്ടാകുന്ന തടസ്സത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറ്റിയാണ് പരിശോധന. കാറിനുള്ളില്‍ മനുഷ്യ ശരീരത്തിനു സമാനമായ, മുതിര്‍ന്നവരുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഡമ്മികള്‍ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വാഹനം അപകടത്തില്‍പെട്ട ശേഷം ഈ ഡമ്മികള്‍ക്ക് ഉണ്ടായ പരുക്കുകള്‍ പരിശോധിച്ചാണ് സ്റ്റാര്‍ റേറ്റിങ് നല്‍കിയിരുന്നത്. മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്ക് 16, കുട്ടികള്‍ക്ക് 49 എന്നിങ്ങനെ പോയിന്റുകള്‍ നല്‍കിയാണ് പരിശോധന. ഇതില്‍ എത്ര പോയിന്റ് ലഭിച്ചു എന്നതുള്‍പ്പെടെ പരിശോധനാ ഫലത്തിനൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഇതു കൂടാതെ നിര്‍മാതാവിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം വശങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ആഘാതം കൂടി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് 5 സ്റ്റാര്‍ റേറ്റിങ് നല്‍കിയിരുന്നത്. അതിനാല്‍ പഴയ പരിശോധനയില്‍ വാഹനങ്ങളുടെ ദൃഢത ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകള്‍ മാത്രമായിരുന്നു വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടയുള്ള സജീവ സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകൾ വലിയ തോതില്‍ പരിശോധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.

പുതുക്കിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍

ഫ്രണ്ടല്‍ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിന്റെ വേഗവും ഓഫ്‌സെറ്റ് ശതമാനവുമെല്ലാം പഴയ തോതില്‍ത്തന്നെ നിലനിര്‍ത്തിയാണ് പുതിയ പരിശോധനയും. എന്നാല്‍ ഡമ്മി പരിശോധനയിലെ ചെസ്റ്റ് ലോഡ് റീഡിങ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവ കൂടുതല്‍ കര്‍ശനമായി നവീകരിക്കപ്പെട്ടു. അതുപോലെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും വശങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ആഘാത പഠനം നിര്‍ബന്ധമാക്കി.

നേരിട്ടുള്ള ആഘാതത്തില്‍ നിശ്ചിത പോയിന്റുകള്‍ ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം, വശങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ആഘാത പരിശോധന നടത്തേണ്ടതില്ലെന്നും പുതിയ നിയമത്തില്‍ പറയുന്നു. വശങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ആഘാതത്തിന് മുതിര്‍ന്നയാളുകളുടെ ഡമ്മികള്‍ മാത്രമായിരുന്നു മുന്‍പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഡമ്മിയും നിര്‍ബന്ധമാക്കി.

മുതിര്‍ന്നവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനു ലഭിക്കുന്ന സ്‌കോര്‍ 34 പോയിന്റുകളായി മാറി. മുന്നില്‍നിന്നും വശങ്ങളില്‍നിന്നും 16 വീതവും സീറ്റ് ബെല്‍റ്റ് റിമൈന്‍ഡറുകള്‍ക്ക് 2 വീതവും പോയിന്റാണ് ഇത്. മുന്നിലെയും പിന്നിലെയും ഉള്‍പ്പെടെ ഓരോ സീറ്റ് ബെല്‍റ്റുകളുടെ വാണിങ്ങിനും 0.5 മാര്‍ക്ക് അധികം ലഭിക്കും. എല്ലാ സീറ്റ്‌ബെല്‍റ്റിനും വാണിങ് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പ്രകാരം വാഹനത്തിന് ആവശ്യമായ സ്‌കോര്‍ ലഭിക്കുന്നതിനൊപ്പം ചില വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കുന്നത് ഉറപ്പു വരുത്തിയാല്‍ മാത്രമേ 5 സ്റ്റാര്‍ റേറ്റിങ് പൂര്‍ണമായി ലഭിക്കൂ.

പോള്‍ സൈഡ് ഇംപാക്ട്

പോള്‍ ടെസ്റ്റ് അഥവ പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പരിശോധന മുന്‍പ് നിര്‍ബന്ധമായിരുന്നില്ല. വശങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ആഘാതത്തില്‍ വാഹനം തെന്നിനീങ്ങി പോസ്റ്റിൽ ഇടിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആഘാതം പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശോധനയാണ് ഇത്. പോള്‍ സൈഡ് ഇംപാക്ട് പരിശോധന നടപ്പാക്കണമെങ്കില്‍ ഹെഡ് പ്രൊട്ടക്‌ഷന്‍ സംവിധാനം വാഹനത്തിലുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഗ്ലോബല്‍ എന്‍സിഎപി നിഷ്‌കര്‍ഷിക്കുന്നു.

നിലവില്‍ വില്‍പനയിലുള്ള വാഹനങ്ങളില്‍ 30 ശതമാനം മാത്രമാണ് വശങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ആഘാതത്തില്‍നിന്നു സംരക്ഷണം അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഇത് 50 ശതമാനവും 2025 ഓടെ ഇത് 90 ശതമാനവും ആക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. 6 എയര്‍ബാഗുകള്‍ എന്ന സര്‍ക്കാരിന്റെ നിര്‍ദേശം ഈ പരിശോധന കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യമുള്ളതാക്കാന്‍ സഹായിക്കും.

ഇലക്ട്രോണിക് സ്‌റ്റെബിലിറ്റി കണ്‍ട്രോള്‍

5 സ്റ്റാര്‍ റേറ്റിങ്ങിന് ഏറ്റവുമധികം നിര്‍ബന്ധമുള്ള ഒന്നാണ് ഇഎസ്‌സി. വാഹനങ്ങളില്‍ ഇഎസ്‌സി 2 തരത്തിലാവണമെന്ന് നിയമത്തില്‍ പറയുന്നു. ഏറ്റവും വില്‍പനയുള്ള വകഭേദത്തില്‍ സ്റ്റാന്‍ഡേർഡ് സൗകര്യമായും അല്ലാത്ത വകഭേദങ്ങളില്‍ ഉയര്‍ന്ന വകഭേദത്തിന്റെ വില്‍പനയുടെ തത്തുല്യമായ സംഖ്യയിലും ഇഎസ്‌സി വേണം. ടെസ്റ്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് 2 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ എല്ലാ വകഭേദങ്ങളിലും ഇഎസ്‌സി നിര്‍ബന്ധമാക്കണമെന്ന് എന്‍സിഎപി പറയുന്നു. മറ്റു ശാസ്ത്രീയ സംവിധാനങ്ങളുമായി ഇവ സംയോജിപ്പിക്കാനും പാടില്ല.

കാല്‍നട യാത്രികരുടെ സംരക്ഷണം

5 സ്റ്റാര്‍ റേറ്റിങ് പൂര്‍ണമായി ലഭിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കിയ പുതിയ സംവിധാനമാണ് കാല്‍നട യാത്രികരുടെ സംരക്ഷണം. ഇത് വാഹനങ്ങളില്‍ സ്റ്റാന്‍ഡേർഡ് ഫിറ്റ്‌മെന്റ് ആയിരിക്കണം. യുഎന്‍127, ജിടിആര്‍9 പരിശോധനകളുടെ മൂല്യം നിര്‍ണയിച്ച ശേഷമായിരിക്കണം ഈ പരിശോധനയില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടത്.

സീറ്റ്‌ബെല്‍റ്റ് റിമൈന്‍ഡര്‍

കാറുകള്‍ക്ക് യോഗ്യത പൂര്‍ണമാകണമെങ്കില്‍ സീറ്റ് ബെല്‍റ്റ് വാണിങ് നിര്‍ബന്ധമാണ്. കുറഞ്ഞത് ഒരു പോയിന്റ് എങ്കിലും ലഭിച്ചാല്‍ മാത്രമേ റേറ്റിങ് ലഭിക്കൂ.

