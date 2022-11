ജനുവരിയിലെ ന്യൂഡൽഹി ഓട്ടോഎക്സ്പോ: ആരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ?

കോവിഡിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ മൂന്നു വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം, ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാഹനമേളയായ ഓട്ടോ എക്‌സ്‌പോ തിരിച്ചെത്തുന്നു. 2023 ജനുവരി 13 മുതല്‍ 18 വരെ യുപിയിലെ ഗ്രേറ്റര്‍ നോയിഡയിലാണ് എക്‌സ്‌പോ. ഇന്ത്യയിലെ വലിയ വാഹന നിര്‍മാണ കമ്പനികള്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓട്ടോ എക്‌സ്‌പോ ചില വന്‍ കമ്പനികളുടെ പിന്മാറ്റം കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഇത്തവണ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.

ആദ്യം ഓട്ടോ എക്‌സ്‌പോയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന മുന്‍നിര കമ്പനികള്‍ ആരെല്ലാമെന്നു നോക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാഹന നിര്‍മാണ കമ്പനിയായ മാരുതി സുസുകി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് (MSIL), ദക്ഷിണകൊറിയന്‍ വാഹന നിര്‍മാതാക്കളായ ഹ്യുണ്ടേയ് മോട്ടര്‍ ഇന്ത്യ, കിയ ഇന്ത്യ എന്നിവർ ഓട്ടോ എക്‌സ്‌പോയിലുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ അഭിമാനമായ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സും ഓട്ടോ എക്‌സ്‌പോയിലെ സാന്നിധ്യമാവും.

ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലെ പുതുമക്കാരായ, ചൈനയില്‍നിന്നുള്ള ബില്‍ഡ് യുവര്‍ ഡ്രീംസ് അഥവാ ബിവൈഡിയും എംജി മോട്ടര്‍ ഇന്ത്യയും ഓട്ടോ എക്‌സ്‌പോയിലുണ്ടാവും. ടൊയോട്ട കിര്‍ലോസ്‌കര്‍ മോട്ടര്‍, ലെക്‌സസ് ഇന്ത്യ, വോള്‍വോ ഇന്ത്യ എന്നിവയാണ് ഓട്ടോ എക്‌സ്‌പോയിലെ മറ്റു പ്രധാന കമ്പനികളില്‍ ചിലത്. ഇക്കുറി വൈദ്യുതി വാഹന കമ്പനികളുടെ സാന്നിധ്യവും ശ്രദ്ധേയമാകുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഒകിനാവ, ടോര്‍ക് മോട്ടോഴ്‌സ്, ഹീറോ ഇലക്ട്രിക് എന്നിവയൊക്കെയാണ് പ്രമുഖ വൈദ്യുതി വാഹന നിര്‍മാണ കമ്പനികള്‍.

ഇനി ആരൊക്കെയാണ് ഓട്ടോ എക്‌സ്‌പോയില്‍നിന്നു പിന്മാറിയതെന്നു നോക്കാം. 2023 ഓട്ടോ എക്‌സ്‌പോയുടെ പ്രധാന നഷ്ടം സ്‌കോഡ ഓട്ടോ- ഫോക്‌സ്‌വാഗണ്‍ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പിന്മാറ്റമാണ്. ഫോക്‌സ്‌വാഗണ്‍, ഔഡി, സ്‌കോഡ, പോര്‍ഷെ, ലംബോര്‍ഗിനി എന്നിവയെല്ലാം ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇവയ്ക്കു പുറമേ ബിഎംഡബ്ല്യു, സിട്രോന്‍, ഫോഴ്‌സ് മോട്ടോഴ്സ്, ഹോണ്ട കാര്‍സ് ഇന്ത്യ, ഇസൂസു, ജാഗ്വാര്‍, ജീപ്, ലാന്‍ഡ് റോവര്‍, മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര, മെഴ്‌സിഡീസ് ബെന്‍സ്, മിനി, റെനോ, നിസാന്‍ എന്നീ മുന്‍നിര കമ്പനികളും ഓട്ടോ എക്‌സ്‌പോയ്ക്കില്ല. ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളില്‍ ഹീറോ മോട്ടോകോര്‍പ്, ബജാജ് ഓട്ടോ, ടിവിഎസ്, റോയൽ എൻഫീൽഡ് എന്നിവരും വിട്ടു നിൽക്കും.

ഓട്ടോ എക്‌സ്‌പോയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാകുന്നതിന് പല കമ്പനികളും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും കാരണങ്ങള്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതില്‍ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഓട്ടോ എക്‌സ്‌പോ നടക്കുന്ന വേദിയാണ്. ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍നിന്നു 40 കിലോമീറ്ററിലേറെ അകലെയുള്ള ഗ്രേറ്റര്‍ നോയിഡയാണ് വേദി. ജനുവരിയിലെ കൊടും തണുപ്പില്‍ ഓട്ടോ എക്‌സ്‌പോ നടത്തുന്നതിനെയും ചിലര്‍ എതിര്‍ക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ കാര്‍ കമ്പനികള്‍ വരുന്നതിനാല്‍ തങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ട പ്രാധാന്യം ലഭിക്കില്ലെന്നു പറഞ്ഞാണ് ചില ഇരുചക്രവാഹന കമ്പനികള്‍ ഷോയില്‍നിന്നു പിന്മാറിയത്. മൂന്നുവര്‍ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം എത്തുന്ന ഓട്ടോ എക്‌സ്‌പോ, 2023ല്‍ ആദ്യം വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടംപിടിക്കുന്നത് വിവാദങ്ങളുടെ പേരിലാണെന്നു മാത്രം

