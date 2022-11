സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ ∙ ട്വിറ്റർ ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം നടത്തുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ തിരക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഇലോൺ മസ്കിന് ടെസ്‍ല കേസ് തലവേദനയായി. ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിർമാണ കമ്പനിയായ ടെസ്‍ലയിൽ, സ്ഥാപകൻ കൂടിയായ മസ്കിന്റെ പ്രതിഫലം സംബന്ധിച്ച കേസിൽ വിചാരണ 14ന് തുടങ്ങും. കമ്പനിയിൽ മുഴുവൻ സമയ സേവനമനുഷ്ഠിക്കാതെ 5600 കോടി ഡോളർ (4.58 ലക്ഷം കോടിയിലേറെ രൂപ) ശമ്പളം മസ്കിനു നൽകുന്ന പാക്കേജ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ടെസ്‍ലയുടെ ഓഹരിയുടമകളിലൊരാളാണു കേസു കൊടുത്തത്.

ചൊവ്വയിൽ മനുഷ്യവാസമെന്ന സ്പേസ് എക്സ് സ്വപ്നപദ്ധതിക്കു പണം കണ്ടെത്താനാണ് ടെസ്‍ലയിൽനിന്നു മസ്ക് വൻ തുക പ്രതിഫലം പറ്റുന്നത്. ട്വിറ്റർ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ചെലവഴിച്ച 4400 കോടി ഡോളർ (3.60 ലക്ഷം കോടി രൂപ) മസ്ക് മിക്കവാറും കണ്ടെത്തിയതും ടെസ്‍ല ഓഹരികളിൽനിന്നാണ്.

English Summary: For Elon Musk, Trial To Decide If Tesla Should Cancel His $56 Billion Pay