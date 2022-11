35 കി.മീ മൈലേജുമായി എത്തുമോ മാരുതി സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റ് ഹൈബ്രിഡ്

ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര ഹൈബ്രിഡിന് ശേഷം മറ്റൊരു സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡുമായി മാരുതി സുസുക്കി എത്തുന്നു. ജനപ്രിയ വാഹനങ്ങളായ സ്വിഫ്റ്റിന്റെയും ഡിസയറിന്റെയും ഹൈബ്രിഡ് പതിപ്പാണ് മാരുതി പുറത്തിറക്കുക. 2024 ൽ മാരുതി ഹാച്ച്ബാക്ക് സ്വിഫ്റ്റിന്റെ സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ലീറ്ററിന് ഏകദേശം 35 കിലോമീറ്റർ വരെ ഇന്ധനക്ഷമത നൽകുന്ന എൻജിനുമായിട്ടായിരിക്കും പുതിയ കാർ എത്തുക. നിലവിലെ സ്വിഫ്റ്റ്, ഡിസയർ കാറുകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒന്നു മുതൽ 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ അധികം വില മാത്രമേ ഹൈബ്രിഡിനുണ്ടാകു എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

മാരുതി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സ്വിഫ്റ്റും ഡിസയറും പുതിയ സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് എൻജിനുമായി വിപണിയിലെത്തും. വൈഇഡി എന്ന കോഡ് നാമത്തിൽ വകസിപ്പിക്കുന്ന വാഹനത്തിന് 1.2 ലീറ്റർ മൂന്നു സിലിണ്ടർ എൻജിനാകും ഉപയോഗിക്കുക. ഏകദേശം 35 കിലോമീറ്റർ മുതൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വാഹനത്തിന് ഇന്ധനക്ഷമത ലഭിക്കുമെന്നുമാണ് കരുതുന്നത്.

