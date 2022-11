ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിപണിയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഇടിമിന്നലാണ് ഓല സ്കൂട്ടറുകൾ. ജനങ്ങൾ കൈനീട്ടി സ്വീകരിച്ചതിലേറെ വാഹനത്തിന്റെ മികവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതോടെ പുതിയ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഓല ഇലക്ട്രിക് എത്തി.

ഇതാ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് 200 ഷോറൂമുകളിലേക്ക് പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഓല. 2021 ഓഗസ്റ്റിൽ ബ്രാൻഡ് അവതരിപ്പിച്ച് ഒരു വർഷത്തോളം സമയമെടുത്ത ശേഷമാണ് ഷോറൂമിനെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനം ഓല അറിയിക്കുന്നത്. എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്റർ എന്ന് ഓല വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ഷോറൂമുകളിൽ എസ്1, എസ്1 പ്രോ, എസ്1 എയർ തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളും വകഭേദങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കും. വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് നേരിട്ട് കണ്ട് ഉറപ്പാക്കാനും ടെസ്റ്റ് റൈഡ് ചെയ്യാനും സംശയദൂരീകരണം നടത്താനുമെല്ലാം ഓല എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്ററിൽ സൗകര്യമുണ്ട്.

ഒന്നര മാസത്തിനുള്ളിൽ 100 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്റർ തുറക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇതിന് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ നിർദേശങ്ങളും ഓല ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകർഷകമായ വലിയ ഷോറൂമോ, ലളിതവും പ്രവർത്തനമിവുമുള്ള ഷോറൂമോ ആവശ്യമെന്ന് ആളുകൾക്ക് ഓല അധികൃതരെ നേരിട്ട് അറിയിക്കാം.

ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് ഓല എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്റർ എന്ന കാര്യത്തിൽ സൂചനകൾ ഇല്ലെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സെന്റർ ആരംഭിക്കുമെന്നു വേണം കരുതാൻ. ഓൺലൈൻ മാത്രമാകാതെ ഓഫ്‌ലൈനിലൂടെ ഷോറൂം കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിൽക്കാനാണോ ഓല ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടറിയണം. ഷോറൂമുകളിലൂടെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് എത്തുന്നതോടെ ഓല വിൽപന ഹിറ്റടിച്ച് ഉയരുമെന്ന് സംശയം വേണ്ട.

English Summary: Ola Electric to open 200 offline experience centres in six months