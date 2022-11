ചൈനയിൽ, അമിതവേഗത്തിൽ പാഞ്ഞ ടെസ്‌ല ഇലക്ട്രിക് കാറിടിച്ച് രണ്ടു പേർ മരിക്കുകയും മൂന്നു പേർക്കു പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ, അപകടകാരണം ഓട്ടോപൈലറ്റിന്റെ സാങ്കേതികപ്പിഴവാണോ എന്ന് അന്വേഷണം.

റോ‍ഡരികിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കവേ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ അതിവേഗം പായുകയായിരുന്നു. രണ്ടു സൈക്കിൾ യാത്രക്കാരെയും മൂന്നു മോട്ടർസൈക്കിൾ യാത്രികരെയും ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച കാർ ഒരു ലോറിയിൽ ഇടിച്ചാണ് നിന്നത്. നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ടു കിലോമീറ്റർ ദൂരം കാർ 150 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗമാർജിച്ചിരുന്നെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.

പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അത് സ്റ്റക്കായി എന്നുമാണ് ഡ്രൈവറുടെ ബന്ധു പറയുന്നത്. നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടോടിയ രണ്ടു കിലോമീറ്ററും ഡ്രൈവർ ബ്രേക്ക് പെഡലിൽ ചവിട്ടി വാഹനം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും പക്ഷേ നടന്നില്ലെന്നും അവർ ആരോപിക്കുന്നു.

ഡ്രൈവർ മദ്യമോ ലഹരിമരുന്നോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ലെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ മറ്റൊരു ഏജൻസിയുടെ സഹായം തേടിയിരിക്കുകയാണ് പൊലീസ്. ടെസ്‌ല കമ്പനിയും അന്വേഷണത്തിനു സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈവർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവിങ് ലോഗ് കാണിക്കുന്നതെന്നും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ച് മറുപടി നൽകാമെന്നാണ് ടെസ്‌ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൃത്തങ്ങൾ ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചത്.

തന്റെ ടെസ്‌ലയുടെ ബ്രേക്ക് തകരാറിലായി അപകടത്തിൽ പെട്ടു എന്ന ആരോപണവുമായി ഒരു യുവതി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ വാഹനത്തിന്റെ അമിതവേഗമായിരുന്നു അപകട കാരണം എന്നായിരുന്നു ടെസ്‌ലയുടെ കണ്ടെത്തൽ.

