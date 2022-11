പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ അത്യാംഡബരം, ഖത്തറിലെ ഈ ഗ്രീൻ കപ്പൽ

ലോകകപ്പ് കാണാൻ ഖത്തറിലേക്ക് എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്ത ആതിഥ്യമരുളുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് എംഎസ്‌സി വേൾഡ് യൂറോപ്പ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ഭക്ഷണസൗകര്യത്തിന് 33 ഡൈനിങ് സെന്ററുകൾ, ബാറുകൾ, ലക്ഷ്വറി ലോഞ്ച് എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു എലീറ്റ് ക്ലാസ് ടൂറിസ്റ്റ് കപ്പലാണിത്. ഒരു ഫ്ലോട്ടിങ് ഹോട്ടൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കപ്പലിൽ 6 സ്പെഷൽറ്റി റസ്റ്ററന്റ്, ഏഴ് ബാറുകൾ, കഫേകൾ എന്നു വേണ്ട ഒരു സഞ്ചാരി അന്വേഷിക്കുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നൂതന സന്നാഹങ്ങൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള വിനോദോപാധികളും കപ്പലിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോന്നിനും തനതായ അന്തരീക്ഷവും പ്രവർത്തന ശൈലിയുമുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂസ് കപ്പൽ എന്നതിലേറെ അത്യാധുനികവും ഏറെ പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദവുമാണ് വേൾഡ് യൂറോപ്പ. പരിസ്ഥിതി സ്നേഹികളും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും എപ്പോഴും വിമർശന ബുദ്ധിയോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന വ്യവസായമാണ് ക്രൂസ് ഷിപ്പുകൾ. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ കപ്പലെന്ന ഖ്യാതി നേടാൻ യൂറോപ്പയ്ക്ക് സാധിച്ചു.

ഇതിനു കാരണമെന്താണെന്ന ചിന്തയിലാണ് ഭൂരിഭാഗം ക്രൂസ് വ്യവസായ ആരാധകരും. 2050നുള്ളിൽ വ്യവസായത്തിൽ പൂർണമായി പൂജ്യം കാർബൺ പുറന്തള്ളലുള്ള നിർമാതാക്കളായി എംഎസ്‌സി ക്രൂസ് മാറുമെന്ന പ്രതിജ്ഞയെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു. ലിക്വിഫൈഡ് നാച്വറൽ ഗ്യാസ് (എൽഎൻജി) അടിസ്ഥാനമാക്കി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂസ് കപ്പലാണ് എംഎസ്‌സി വേൾഡ് യൂറോപ്പ. എൽഎൻജി ഫോസിൽ ഇന്ധനമാണെങ്കിലും നിലവിലുള്ള സമുദ്രോപരിതല വാഹനങ്ങളുടെ ഇന്ധനങ്ങളെക്കാൾ കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ കുറവും പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദവുമാണ്. ഖത്തറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കയറ്റുമതിയും എൽപിജി എന്നിരിക്കെ എംഎസ്‌സി വേൾഡ് യൂറോപ്പയുടെ ഈ പ്രവർത്തനം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. ഏകദേശം 25 ശതമാനം വരെ കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ കുറയുന്നതു കൂടാതെ പ്രാദേശിക മലിനീകരണത്തിലും ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാകും.

സിന്തറ്റിക്, മറ്റു ബദൽ ഇന്ധനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവർത്തനം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമമാണ് കമ്പനി നടത്തുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയാൽ എൽഎൻജി ഉപയോഗവും പൂർണമായി ഒഴിവാക്കാമെന്നും എംഎസ്‌സി കമ്പനി വിശ്വസിക്കുന്നു. അതേപോലെ കടൽവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കപ്പലിലേക്ക് ആവശ്യമായ ശുദ്ധജലം സ്വയം നിർമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എൻജിനിൽ നിന്ന് പുറത്തെത്തുന്ന ചൂട് കണ്ടൻസേഷൻ രീതിയായി ഉപയോഗിച്ച് ശുദ്ധജലം ഉൽപാദിപ്പിക്കും. ഇതു കൂടാതെ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് സാങ്കേതിക വിദ്യയും കമ്പനി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വിമ്മിങ് പൂളുകൾ, റസ്റ്ററന്റ്, പാചകം, ശുചീകരണം തുടങ്ങിയ എല്ലാ മേഖലകളിലും കടൽവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധജലം ഉൽപാദിപ്പിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കപ്പലിൽ ഉപയോഗിച്ച ജലം പുറന്തള്ളുന്നതിനു മുൻപ് അത്യാധുനിക വേസ്റ്റ്വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സംവിധാനത്തിലൂടെ ശുദ്ധീകരിച്ച ശേഷമാണ് പുറന്തള്ളുന്നത്. ആഗോള നിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് കമ്പനി പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ശബ്ദമലിനീകരണം, പ്രകമ്പനങ്ങൾ എന്നിവ പരമാവധി കുറച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കപ്പലാണ് ഇത്. കടലിലെ ജീവികളെ യാതൊരുവിധത്തിലും ഉപദ്രവിക്കാതെ അവയുടെ സ്വൈര്യ വിഹാരത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്രൂസ് കപ്പലാണ് ഇത്. എംഎസ്‌സി വേൾഡ് യൂറോപ്പ ആദ്യ സീസൺ ചെലവഴിക്കുന്നത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്. സൗദി അറേബ്യയിലെ ദമാമിലേക്ക് ഏഴു ദിവസം നീണ്ട യാത്ര കപ്പൽ നടത്തു.ം ദോഹ, ഖത്തർ, സർബാനിയാസ് ദ്വീപ്, യുഎഇ, ദുബായ് എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം കപ്പൽ യാത്ര നടത്തും.

English Summary: Why Qatar’s floating hotel MSC World Europa is world’s most ‘green’ ship