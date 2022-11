പുതിയ രൂപം, 35 – 40 കി.മീ മൈലേജ്; ഹൈബ്രിഡ് സൂപ്പർ ഹിറ്റാക്കാൻ സ്വിഫ്റ്റ്

ഇനി ഇലക്ട്രിക് കാറുകളുടെ യുഗമാണ് എന്നു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൂർണമായും അവയിലേക്ക് എത്താൻ കടമ്പകൾ ഏറെയുണ്ട്. റേഞ്ചും കൂടിയതും വില കുറഞ്ഞതുമായ കാറുകളും ചാർജിങ്ങിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ഹൈബ്രിഡാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് മാരുതി പറയുന്നത്.

ഡീസൽ കാറുകളുടെ പിൻമാറ്റം ഹൈബ്രിഡിന്റെ വളർച്ച വേഗത്തിലാക്കും. ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര ഹൈബ്രിഡിലൂടെ മാരുതി അത് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

പുറത്തിറങ്ങി രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽതന്നെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവുമധികം വിൽപനയുള്ള ചെറു എസ്‍യുവികളിലൊന്നായി മാറി വിറ്റാര. കൂടുതൽ ഇന്ധനക്ഷമ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കളെ ഒറ്റ മോഡലുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്ന് മാരുതിക്ക് നന്നായി അറിയാം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര ഹൈബ്രിഡിന് ശേഷം മറ്റൊരു സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡുമായി മാരുതി സുസുക്കി എത്തുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം വിൽപനയുള്ള ഹാച്ച്ബാക്ക് സെഗ്‌മെന്റിലേക്കാണ് പുതിയ വാഹനം മാരുതി എത്തിക്കുക. 2024ൽ മാരുതി ഹാച്ച്ബാക്ക് സ്വിഫ്റ്റിന്റെ സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ലീറ്ററിന് ഏകദേശം 35 കിലോമീറ്ററിൽ അധികം ഇന്ധനക്ഷമത നൽകുന്ന എൻജിനുമായിട്ടായിരിക്കും പുതിയ കാർ എത്തുക. നിലവിലെ സ്വിഫ്റ്റില്‍ നിന്ന് ഏകദേശം ഒന്നു മുതൽ 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ അധികം വില മാത്രമേ ഹൈബ്രിഡിനുണ്ടാകു എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

മാരുതി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സ്വിഫ്റ്റും ഡിസയറും പുതിയ സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് എൻജിനുമായി വിപണിയിലെത്തും. വൈഇഡി എന്ന കോഡ് നാമത്തിൽ വികസിപ്പിക്കുന്ന വാഹനത്തിന് 1.2 ലീറ്റർ മൂന്നു സിലിണ്ടർ എൻജിനാകും ഉപയോഗിക്കുക. ഏകദേശം 35 കിലോമീറ്റർ മുതൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വാഹനത്തിന് ഇന്ധനക്ഷമത ലഭിക്കുമെന്നുമാണ് കരുതുന്നത്. സ്വിഫ്റ്റിന് ശേഷം ഡിസയർ, ബലേനൊ തുടങ്ങിയ കാറുകളിലും ഈ ഹൈബ്രിഡ് എൻജിൻ ലഭിക്കും.

English Summary: Maruti Swift Hybrid that delivers up to 40 Kmpl