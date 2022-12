മാരുതി സുസുക്കിയുടെ പുതിയ വാഹനം ബലേനോ ക്രോസ് ഏപ്രിൽ വിപണിയിലെത്തും. ജനുവരിയിൽ നടക്കുന്ന ന്യൂഡൽഹി ഓട്ടോഎക്സ്പോയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വാഹനത്തിന്റെ പരീക്ഷണയോട്ട ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. 2020ലെ ന്യൂഡൽഹി ഓട്ടോഎക്സ്പോയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ഫ്യൂച്ചറോ ഇ കൺസെപ്റ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പതിപ്പായിരിക്കും പുതിയ വാഹനം. ബലോനോ ക്രോസിനെ കൂടാതെ ജിംനിയുടെ അഞ്ച് ഡോർ പതിപ്പും വാഹനം ജനവരിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

ബലോനോയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സുസുക്കിയുടെ ഹാർടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ക്രോസ് നിർമിക്കുക. ത്രീ പോഡ് എൽഇഡി ഡേടൈം റണ്ണിങ് ലാംപുകളുള്ള പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്‍ലാംപ്, സ്ലോപ്പിങ് റൂഫ് ലൈൻ, സ്പോർട്ടിയർ ലുക്ക് തോന്നിക്കുന്ന കറുത്ത പ്ലാസ്റ്റിങ് ക്ലാഡിങ്ങുകൾ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്പോയിലർ, 16 ഇഞ്ച് ഡയമണ്ട് കട്ട് അലോയ് വീലുകൾ എന്നിവ വാഹനത്തിലുണ്ടാകും. 9 ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയിൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, കണക്റ്റഡ് കാർ ടെക്, ഹെഡ്‌സ് അപ് ഡിസ്പ്ലെ, വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ എന്നിവയുണ്ടാകും.

Maruti Suzuki Futuro- e in Auto Exp

കുപ്പേയുടേയും എസ്‌യുവിയുടേയും രൂപഭംഗിയുള്ള കാർ യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ പോന്നതായിരിക്കുമെന്നാണ് മാരുതി പുറയുന്നത്. വൈടിബി എന്ന കോഡ് നാമത്തിലാണ് മാരുതി ബലേനോ ക്രോസിനെ വികസിപ്പിക്കുന്നത്. ടർബോ പെട്രോൾ എൻജിനായിരിക്കും വാഹനത്തിന്. പെട്രോൾ എൻജിൻ കൂടാതെ ഇന്ധനക്ഷമത കൂടിയ ഹൈബ്രിഡ് എൻജിനും പുതിയ വാഹനത്തിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. മാരുതി സുസുക്കിയുടെ പ്രീമിയം വാഹനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന നെക്സ ഡീലർഷിപ്പിലൂടെയായിരിക്കും പുതിയ വാഹനവും വിൽപനയ്ക്ക് എത്തുക.

English Summary: Maruti Baleno Cross Coupe SUV Code Name YTB, To Launch in April 2023