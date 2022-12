ഡ്രൈവറില്ലാതെ മലയോര പാതയിലൂടെ താഴോട്ടു കുതിക്കുന്ന ട്രക്കിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു. മുംബൈ - പുണെ എക്‌സ്പ്രസ് വേയിലാണ് ട്രക്ക് ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് നിയന്ത്രണമില്ലാതെ പോകുന്നത്. എക്‌സ്പ്രസ് വേയിലെ സൈഡ് റെയിലില്‍ ഇടിച്ചിടിച്ചാണ് ട്രക്ക് ഒടുവില്‍ നില്‍ക്കുന്നത്. വലിയൊരു അപകടം ഒഴിവാക്കിയ സൈഡ് റെയില്‍ എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഈ വിഡിയോ.

സിമന്റ് ചാക്കുകള്‍ നിറച്ച ട്രക്കാണ് കാന്താല ചുരം ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായത്. ട്രക്കിന്റെ ബ്രേക്ക് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ഡ്രൈവര്‍ സഞ്ജയ് യാദവ് വേഗം പരമാവധി കുറച്ചു. ഹാന്‍ഡ് ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വഴിയോരത്ത് നിര്‍ത്താനായിരുന്നു പദ്ധതി. എന്നാല്‍ ഹാന്‍ഡ് ബ്രേക്കും പ്രവര്‍ത്തിക്കാതെ വന്നതോടെ ഡ്രൈവര്‍ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായി ട്രക്കിന്റെ ഡോര്‍ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടി.

ഡ്രൈവറില്ലാതെയും സിമന്റ് ട്രക്ക് കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കത്തിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോകുകയായിരുന്നു. വളവില്‍ ട്രക്ക് നേരെ പോയി എക്‌സ്പ്രസ് വേയിലെ സൈഡ് റെയിലില്‍ ഇടിച്ചിടിച്ച് മുന്നോട്ടുപോയി. അവിടെയുള്ള അമൃതാഞ്ചന്‍ പാലവും കടന്നപ്പോഴേക്കും എതിര്‍ ദിശയിലേക്ക് ട്രക്ക് നീങ്ങി തുടങ്ങി. അവിടെയും സൈഡ് റെയില്‍ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എതിര്‍ ദിശയിലെ റോഡിലേക്ക് ട്രക്ക് കയറി പോകാതിരുന്നത്. സൈഡ് റെയില്‍ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ നേരെ ആഴമുള്ള താഴ്ചയിലേക്ക് ട്രക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്‌തേനേ.

സംഭവത്തില്‍ ആര്‍ക്കും ജീവഹാനി സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. കാല്‍പൂര്‍ പൊലീസ് സംഭവത്തില്‍ ട്രക്ക് ഡ്രൈവറെ പ്രതി ചേര്‍ത്ത് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇയാള്‍ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. പല ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍മാരും ചുരം ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ ഇന്ധനം ലാഭിക്കാനായി വാഹനത്തിന്റെ എൻജിന്‍ ഓഫ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എൻജിന്‍ ശേഷി കൂടി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ബ്രേക്കിങ് സംവിധാനമാണ് ട്രക്കുകളിലും ലോറികളിലുമൊക്കെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ രീതി വലിയ അപകടങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. ലോറികളിലും ട്രക്കുകളിലും അമിത ഭാരം കയറ്റുന്നതും മറ്റൊരു അപകട കാരണമാണ്.

English Summary: Mumbai Pune Expressway divider saves truck headed for crash on Khandala Ghat after brakes fail