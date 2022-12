10000 കോടി രൂപ, വിപണിയുടെ 30 ശതമാനം; ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിപണി പിടിച്ചടക്കാൻ മഹീന്ദ്ര

ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കായി 10000 കോടി നിക്ഷേപം നടത്തി നിർമാണശാല സ്ഥാപിക്കാൻ മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര. ഏഴു മുതൽ എട്ടു വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് മാത്രമായൊരു നിർമാണശാല നിർമിക്കാൻ മഹീന്ദ്ര ആലോചിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് യുകെയിൽ മഹീന്ദ്ര പ്രദർശിപ്പിച്ച ഇലക്ട്രിക് എസ്‍യുവികൾ അടക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾ നിർമിക്കുക ഈ ശാലയിലായിരിക്കും.

‘ബിഇ’ എന്ന ബ്രാൻഡിന് കീഴിലായിരിക്കും വാഹനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുക. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ പുതിയ ശാല നിർമിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയെ പിന്തുണച്ചുവെന്നും മഹാരാഷ്ട്രയെ ഇന്ത്യയുടെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിർമാണ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റാനാണ് മഹീന്ദ്ര പദ്ധതിയെന്നുമാണ് മഹീന്ദ്ര പറയുന്നത്.

പുതിയ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ കമ്പനി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 1950 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം മഹീന്ദ്ര സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. 2027ൽ 2 രണ്ടും ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ വിൽക്കാനാണ് മഹീന്ദ്രയുടെ പദ്ധതി, ഇതിലൂടെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിപണിയുടെ 20 മുതൽ 30 ശതമാനം വരെ കൈയടക്കാമെന്നും കമ്പനി കരുതുന്നു.

English Summary: Mahindra to invest Rs 10,000 crore for EV plant in Pune