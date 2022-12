ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് 6 കോടിയുടെ റോൾസ് റോയ്സ് സമ്മാനിച്ച് ജോർജിന റോഡ്രിഗസ്

ഫുട്ബോൾ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ക്രിസ്മസ് സമ്മാനമായി റോൾസ് റോയ്സ് ഡോൺ നൽകി പങ്കാളി ജോർജിന റോഡ്രിഗസ്. ആഡംബര കാർ സമ്മാനമായി നൽകിയ പങ്കാളിക്ക് നന്ദിയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം നൽകുന്ന വിഡിയോയും ജോർജിന ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യൻ വില ഏകദേശം 6 കോടി രൂപയാണ് റോൾസ് റോയ്സിന്റെ ഈ കൺവേർട്ടബിളിന്. അത്യാംഡബര സൗകര്യങ്ങൾ നിറച്ച വാഹനത്തിന് കരുത്ത് നൽകുന്നത്. 6.6 ലീറ്റർ, ട്വിൻ ടർബോ ചാർജ്ഡ് വി 12 പെട്രോൾ എൻജിനാണ്. പരമാവധി 563 ബി എച്ച് പി കരുത്തും 820 എൻ എം വരെ ടോർക്കുമാണ് ഈ എൻജിൻ സൃഷ്ടിക്കുക.

എട്ടു സ്പീഡ് ഓട്ടമാറ്റിക് ട്രാന്സ്ഷനാണു കാറിലെ ഗീയർബോക്സ്. മണിക്കൂറിൽ 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലേക്കു കുതിക്കാൻ ഈ എൻജിനു വേണ്ടത് വെറും 4.6 സെക്കൻഡ്. കാറിന്റെ പരമാവധി വേഗം മണിക്കൂറിൽ 250 കിലോമീറ്ററായി ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനം വഴി നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്.

