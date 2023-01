ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗം; പൊലിഞ്ഞത് 1040 ജീവനുകൾ

ഡ്രൈവിങിനിടെ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം അപകടകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കണക്കുകള്‍ പുറത്ത്. രാജ്യത്ത് 2021ല്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് അശ്രദ്ധമായി വാഹനം ഓടിച്ചതുകൊണ്ട് 1,997 റോഡപകടങ്ങളുണ്ടായെന്ന് കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ റോഡപകടങ്ങളിലായി 1,040 പേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടമായെന്ന് 'റോഡ് ആക്‌സിഡന്‍ഡ് ഇന്‍ ഇന്ത്യ 2021' എന്നു പേരിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്. ചുവപ്പു സിഗ്നല്‍ തെറ്റിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് 555 റോഡ് അപകടങ്ങളും 2021ല്‍ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അപകടങ്ങളിലായി 222 പേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2021ല്‍ ആകെ 4,12,434 റോഡ് അപകടങ്ങളാണ് രാജ്യത്തുണ്ടായത്. ഈ അപകടങ്ങളില്‍ 1,53,972 പേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടമാവുകയും 3,84,448 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു.



മോട്ടോര്‍ വാഹന നിയമപ്രകാരം മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് കുറ്റമാണെന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നിട്ടും വലിയൊരു ശതമാനം പേരും ഇപ്പോഴും ഡ്രൈവിങും ഫോണ്‍ ഉപയോഗവും കൂട്ടിക്കലര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഫോണ്‍ ചെയ്തുകൊണ്ട് വാഹനം ഓടിച്ചാല്‍ ആയിരം രൂപയായിരുന്നു പിഴയെങ്കില്‍ 2020 മുതല്‍ അത് അയ്യായിരം രൂപയായി ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ആ മോശം ശീലം നമ്മളില്‍ പലരും തുടരുന്നുവെന്നതിന്റെ തെളിവാവുകയാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്ന അപകടമരണത്തിന്റെ കണക്കുകള്‍.

കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത ദേശീയപാതാ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിര്‍ദേശം അനുസരിച്ച് ഡ്രൈവിങിനിടെ ഒരേയൊരു കാര്യത്തിന് മാത്രമേ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാനാവൂ. അത് വഴിയറിയാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള നാവിഗേഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അതുപോലും ഡ്രൈവറുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റാത്ത വിധം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഭൂരിഭാഗം സമയത്തും ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ തന്നെയാണ് വഴിയറിയാനായി സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാറ്. ഫലത്തില്‍ ഫോണില്‍ സംസാരിക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അതേ അളവിലുള്ള ശ്രദ്ധ തെറ്റല്‍ ഈ സാഹചര്യത്തിലും ഉണ്ടാവുകയും അപകടങ്ങള്‍ക്ക് കാരണണാവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്.

റോഡുകളിലെ കുഴികളില്‍ വീണ് 2021ല്‍ ആകെ 3,625 അപകടങ്ങളിലായി 1,481 ജീവനുകള്‍ നഷ്ടമായി. ഒന്നിലേറെ കാരണങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും അപകടങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയാക്കുന്നതെന്നാണ് ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പല വകുപ്പുകളുടേയും സംസ്ഥാന- കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരുകളുടേയും സംയുക്ത ഇടപെടലുകള്‍ വാഹനാപകടങ്ങള്‍ കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാന്‍ ആവശ്യമാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിനേക്കാളെല്ലാം ഉപരിയായി വാഹനം ഓടിക്കുന്നവര്‍ തന്നെ റോഡ് നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നവരായി മാറിയാല്‍ മാത്രമേ റോഡുകളിലെ അനാവശ്യ അപകട മരണങ്ങള്‍ കുറയുകയുള്ളൂ.

