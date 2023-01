കിയ സൊറെന്റോ; 7 സീറ്റ് വിഭാഗത്തിലെ പുതിയ പോരാളി

കൊറിയൻ വാഹന നിർമാതാക്കളായ കിയയുടെ മൂന്നുനിര സീറ്റ് വാഹനമായ സൊറെന്റോ എസ്‌യുവി 2023 ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ അരങ്ങേറും. 2020ൽ ആഗോള വിപണിയിൽ അരങ്ങേറിയ നാലാം തലമുറ വാഹനമാണ് ഈ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നത്. സഹോദര ബ്രാൻഡായ ഹ്യുണ്ടേയ്‌യുടെ സാന്റാഫേ എന്ന മോഡലിന്റെ കിയ സമാന മോഡലാണ് സൊറെന്റോ. ആഗോള വിപണിയിൽ കിയ സ്പോർടേജ് (ട്യൂസോൺ സമാനമോഡൽ) ഫ്ലാഗ്ഷിപ് മോഡലായ ടെല്യുറൈഡ് എസ്‌യുവി എന്നിവയുടെ മധ്യത്തിലാണ് ഈ വാഹനത്തിന്റെ സ്ഥാനം.

വാഹനം ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചെങ്കിലും ഇതിന്റെ വിപണി പ്രവേശനം എന്നാണെന്ന കാര്യത്തിൽ കമ്പനി യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകിയിട്ടില്ല. കിയ ആരാധകരുടെയിടയിൽ മൂന്നു നിര സീറ്റുള്ള വാഹനത്തിന്റെ പ്രിയം തിരിച്ചറിയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ഓട്ടോഎക്സ്പോയിൽ വാഹനം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 2018ൽ നടന്ന ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ മുന്നാം തലമുറ വാഹനത്തെ കിയ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

കിയ വാഹനങ്ങളുടെ രൂപത്തോടു വളരെയധികം സമാനതകളുള്ള ഡിസൈനാണ് സൊറെന്റോയ്ക്കും. കൂടുതൽ കരുത്തു തോന്നിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മസ്കുലറാണ് രൂപം. ടൈഗർ നോസ് ഗ്രിൽ, 3 പോഡ് എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലാംപ്, ടൈഗർ ഐലൈൻ ഡേടൈം റണ്ണിങ് ലാംപുകൾ എന്നിവയാണ് വാഹനത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തിന്റെ രൂപം മാസ്മരികമാക്കുന്നത്. വലിയ എയർ ഇൻടേക്ക് ഉൾപ്പെട്ട വലിയ ബംപറാണ് മുന്നിൽ.

വശങ്ങളിൽ ഉയർന്ന രൂപമുള്ള സാധാരണ എസ്‌യുവികളോടു സമാനമാണ് സൊറെന്റോ. ഫ്ലെയേഡ് വീൽ ആർച്ചുകൾ വാഹനത്തിനു നൽകി. പിന്നിൽ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന വിധത്തിൽ ടെയ്ൽ ലാംപുകളുണ്ട്. സോണെറ്റിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് വാഹനത്തിന്റെ ഇന്റീരിയർ. 10.25 ഇഞ്ച് സെൻട്രൽ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സംവിധാനം, വെർട്ടിക്കൽ എസി വെന്റുകൾ, തൊട്ടുതാഴെയായി എയർ കണ്ടീഷനിങ് സംവിധാനത്തിന്റെ നീണ്ട കൺട്രോൾ നിര. റോട്ടറി ഡയൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സ്വിച്ചുകളോടു കൂടിയ സെൻട്രൽ കൺസോളും ഉണ്ട്.

64 കളർ ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിങ്, പനരോമിക് സൺറൂഫ്, 360 ഡിഗ്രി ക്യാമറ, 12 സ്പീക്കറുകളോടു കൂടിയ ശബ്ദ സംവിധാനം എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആധുനിക ഫീച്ചറുകളും വാഹനത്തിലുണ്ട്. 1.6 ലീറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ – ഹൈബ്രിഡ് എൻജിനായിരിക്കും വാഹനത്തിനെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം. 44.2കിലോവാട്ട് കരുത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സന്നാഹം 230 എച്ച്പി – 350 എൻഎം ടോർക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഉൽപാദിപ്പിക്കും. 6 സ്പീഡ് ഓട്ടമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനും വാഹനത്തിനു ലഭിക്കും.

ഹൈബ്രിഡ് ഇല്ലാത്ത കരുത്ത് കൂടിയ കംബസ്റ്റ്യൻ മോഡലും വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടാകും. 2.5 ലീറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ എൻജിന് 191 എച്ച്പി – 246 എൻഎം കരുത്ത് ഉൽപാദനമാകും ലഭ്യമാകുക. സൊറെന്റോ വിപണിയിൽ അവതരിച്ചാൽ ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ, സ്കോഡ കോഡിയാക് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി മോഡലുകൾക്ക് വെല്ലുവിളിയാകും. ആഗോള വിപണിയിൽ സൊറെന്റോയുടെ സഹോദരനായി വാഴുന്ന സാന്റാഫേയുടെ ഇന്ത്യൻ അവതരണത്തെക്കുറിച്ച് ഹ്യുണ്ടായ് ഒരു വാക്കുപോലും സംസാരിക്കാൻ തയാറായിട്ടില്ല.

English Summary: Kia Sorento 7-seater SUV to be Showcased at Auto Expo 2023