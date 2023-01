മോഹം മൂടിവയ്ക്കുന്നതെന്തിനാ, ഡ്രൈവ് ചെയ്യൂ, 90-ാം വയസ്സിൽ ലൈസൻസ് നേടിയ പി.വി. വർഗീസ്

ഏഴു വർഷം മുൻപുള്ള ഒരു പകൽ. പാലായിലെ നെല്ലിയാനി മൈതാനത്ത് ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതിനായുള്ള ടെസ്റ്റ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായി ‘എച്ച്’ എടുക്കേണ്ട ആളെ കണ്ടതോടെ മോട്ടർ വാഹന ഇൻസ്പെക്ടർ ഒരു നിമിഷം ആശങ്കയിലായി. കടപ്ലാമറ്റം മാറിടത്തിൽ പൊടിമറ്റത്തിൽ പി.വി. വർഗീസ് എന്ന തൊണ്ണൂറുകാരനാണ് കാറിന്റെ മുൻസീറ്റിൽ. എന്നാൽ സകലരെയും അതിശയിപ്പിച്ച് അന്ന് അദ്ദേഹം ലൈസൻസ് കരസ്ഥമാക്കി.

സകലരും വാഹനം ഒടിച്ചു നടക്കുന്ന കാലത്ത് താൻ ‘ഔട്ട്ഡേറ്റഡ്’ ആയിപ്പോയി എന്ന തോന്നലാണ് വർഗീസിനെ ലൈസൻസ് എന്ന നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. അടുത്തുള്ള ഡ്രൈവിങ് സ്കൂളിൽ 15 ദിവസത്തെ പരിശീലനത്തിനു പോയി. ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ ‘എച്ച്’ വഴങ്ങിയില്ലെങ്കിലും വർഗീസ് തോറ്റു മടങ്ങിയില്ല. രണ്ടാം ശ്രമത്തിൽ വിജയിച്ചു. കളിയാക്കി ചിരിച്ചവരെല്ലാം നോക്കിനിൽക്കെ പാലായിലും കോട്ടയത്തുമെല്ലാം മകന്റെ കാറുമെടുത്ത് വർഗീസ് സ്വയം ഓടിച്ചു നടന്നു.

എന്നാൽ പ്രായം 95 കടന്നപ്പോൾ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇടവേള എടുത്തിരിക്കുകയാണ് വർഗീസ്. തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലത്തേക്കു മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത്. ‘പ്രായമായില്ല, ഇനി എന്തിനാ’ എന്നു ചിന്തിച്ച്, വാഹനമോടിക്കാൻ പഠിക്കണമെന്ന മോഹം മനസ്സിൽ മൂടിവയ്ക്കുന്നവർക്കു മാതൃകയാണ് വർഗീസ്.

