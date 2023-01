സോണിയും ഹോണ്ടയും ചേർന്നാൽ അഫീല; പുതിയ ഇലക്ട്രിക് കാർ ഉടൻ

ഇലക്ട്രോണിക് ഉത്പന്നങ്ങളില്‍ അതികായരാണ് സോണി എന്ന കമ്പനിയെന്ന് നമുക്കറിയാം. 2020ല്‍ ലാസ് വെഗാസില്‍ നടന്ന കണ്‍സ്യൂമര്‍ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ഷോയില്‍ സോണി വിഷന്‍ എസ് എന്ന പേരില്‍ ഒരു വൈദ്യുതി കാറിന്റെ ആശയം അവതരിപ്പിച്ചു. കാര്‍നിര്‍മാണത്തില്‍ കാര്യമായ അനുഭവസമ്പത്തില്ലാത്തതിനാല്‍ ഈ കാര്‍ വിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമില്ലെന്നു കൂടി അന്ന് സോണി പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ സോണിയുടെ ആ ആശയത്തിന് ജാപ്പനീസ് വാഹന നിര്‍മാതാക്കളായ ഹോണ്ട കൈ കൊടുത്തതോടെ ഇരുകമ്പനികളും ചേര്‍ന്ന് പുതിയൊരു ഇവി ബ്രാന്‍ഡിന് തന്നെ തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അഫീല എന്നു പേരിട്ട കമ്പനിയുടെ ആദ്യ ഉത്പന്നം നേരത്തെ സോണി പ്രഖ്യാപിച്ച കാറായിരിക്കും.

കാറിനുള്ളില്‍ പ്ലേ സ്റ്റേഷന്‍ വരെ ഒരുക്കിയാണ് സോണി നമ്മളെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്. വിനോദ വ്യവസായത്തിലെ മുന്‍നിര കമ്പനിയായ സോണി ഒരു കാര്‍ പുറത്തിറക്കുമ്പോള്‍ വിനോദത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കിയില്ലെങ്കിലല്ലേ അദ്ഭുതമുള്ളൂ. ടെസ്‌ലയെ പോലെ പല ഫീച്ചറുകളും അധികം പണം നല്‍കി ലഭ്യമാവുന്ന രീതിയിലാണ് സോണിയും ഹോണ്ടയും ചേര്‍ന്ന് നിര്‍മിക്കുന്ന കാറിലുണ്ടാവുക.

ആപ്പിളിന്റേയും ഗൂഗിളിന്റേയും കാറുകളില്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളില്‍ മാത്രമേ അവര്‍ നിര്‍മിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാല്‍ രൂപകല്‍പനയിലും നിര്‍മാണത്തിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും സോണി ഇടപെടുമെന്നാണ് സൂചന. ലാസ്‌വെഗാസില്‍ നടക്കുന്ന കണ്‍സ്യൂമര്‍ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ഷോക്കിടെ അഫീലയുടെ സി.ഇ.ഒ യാസുഹൈഡ് മിസൂനോയാണ് സോണിയും ഹോണ്ടയും കൈ കോര്‍ത്ത് ഇലക്ട്രിക് കാര്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. 2025 ആദ്യ പാതിയില്‍ തന്നെ വിഷന്‍ എസ് കാറിന്റെ ബുക്കിങ് ആരംഭിക്കുമെന്നും 2026ല്‍ വടക്കേ അമേരിക്കയില്‍ വില്‍പന ആരംഭിക്കുമെന്നുമാണ് ഇപ്പോള്‍ കമ്പനി അധികൃതര്‍ അറിയിക്കുന്നത്.

ഒരു തവണ ചാര്‍ജ് ചെയ്താല്‍ 500 കിലോമീറ്റര്‍ ഓടാനാവുന്ന 100kWh ശേഷിയുള്ള ബാറ്ററിയാവും അഫീലയുടെ ഇലക്ട്രിക് കാറിനുണ്ടാവുക. ഹൈ ടെക് സെന്‍സറുകള്‍, ക്യാമറകള്‍, ലിഡാര്‍ സെന്‍സറുകള്‍, റഡാറുകള്‍ എന്നിവയെല്ലാം കാറിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സെമി ഓട്ടോണമസ് ഡ്രൈവിങിനും ഭാവിയില്‍ പൂര്‍ണമായും ഡ്രൈവറില്ലാ വാഹനമായി മാറാനും വിഷന്‍ എസിന് സാധിച്ചേക്കും.

അമേരിക്കയില്‍ ഹോണ്ടയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 12 കാര്‍ നിര്‍മാണ ഫാക്ടറികളില്‍ ഏതിലെങ്കിലും ഒന്നിലായിരിക്കും അഫീല കാറുകളുടെ നിര്‍മാണം. 2026ല്‍ ആദ്യം അമേരിക്കയില്‍ ഇറക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും യൂറോപ്യന്‍ വിപണിയിലേക്കും ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അഫീല കാറുകള്‍ എത്തുക. ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം ഡോളര്‍(82 ലക്ഷം രൂപ) ആയിരിക്കും അഫീലയുടെ വിഷന്‍ എസിന്റെ വിലയെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

English Summary: Sony, Honda roll out prototype of 'Afeela' EV that uses Qualcomm tech