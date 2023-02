50 ലീറ്റർ ടാങ്കിൽ 57 ലീറ്റർ ഇന്ധനം, ജഡ്ജിയുടെ കാറിൽ തിരിമറി; പെട്രോൾ പമ്പ് പൂട്ടിച്ചു

ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാനെത്തിയ വാഹനങ്ങളിൽ തിരിമറി കാണിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും നടക്കാറുണ്ട്. വിഡിയോ പ്രചരിക്കാത്ത മിക്ക സാഹചര്യങ്ങളിലും പമ്പ് നടത്തിപ്പുകാർ ഇവയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് പതിവ്. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇത്തരം നിരവധി ദൃശ്യങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. 50 ലീറ്റർ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാർ ഇന്ധന ടാങ്കിൽ 57 ലീറ്റർ നിറച്ച പെട്രോൾ പമ്പിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ചർച്ച.

മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപാലിലാണ് സംഭവം. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ വാഹനത്തിലാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്താൻ ശ്രമം നടന്നത്. പിടിക്കപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ ഇന്ധന പമ്പ് സീൽ ചെയ്തു. യാത്രയ്ക്കിടെ പമ്പിൽ കയറിയ വാഹനത്തിന് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ ഡ്രൈവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിൻസീറ്റിലിരുന്ന ജഡ്ജിയുടെ പക്കലാണ് ബിൽ ലഭിച്ചത്. 50 ലീറ്റർ ടാങ്കിൽ 57 ലീറ്റർ നിറച്ചതിനു ബിൽ കണ്ട് ജഡ്ജി അന്തംവിട്ടു. പമ്പിലെ ജീവനക്കാരനോടു സംസാരിച്ചതോടെയാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവന്നതെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നു.

സംഭവം വിവാദമായതോടെ ജഡ്ജി അധികൃതരെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിനു ശേഷം പമ്പ് സീൽ ചെയ്തു. ജില്ലാ കലക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദേശത്തെ പമ്പുകളിൽ പരിശോധനകൾ നടത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ പമ്പ് തുറക്കാൻ അനുമതി നൽകുകയുള്ളൂ. 14 അംഗ പാനൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷിനറി പരിശോധിക്കും. കാലിബറേഷൻ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കും.

തട്ടിപ്പിന് ഇരയായ ജഡ്ജിയാണ് പരിശോധനകൾക്ക് മുൻകൈ എടുത്തത്. സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത്തരം തട്ടിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണെന്നും തട്ടിപ്പുകാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്നും ജഡ്ജി ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2021ൽ ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിലും സമാനമായ സംഭവം നടന്നിരുന്നു. അന്ന് മന്ത്രിയായ മുകേഷ് പട്ടേൽ ഇതേ വിധത്തിൽ പമ്പ് സീൽ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഏറെ പരാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പമ്പിൽ മന്ത്രി സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ നേരിട്ട് എത്തിയാണ് അവസ്ഥ മനസിലാക്കിയത്.

