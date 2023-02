എം.എസ് ധോണിയുടെ ബൈക്ക് ശേഖരത്തിലേക്ക് ടിവിഎസ് റോനിൻ

ബൈക്ക് പ്രേമത്തിന് പേരുകേട്ട ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം എം.എസ് ധോണിയുടെ ഗാരേജിലേക്ക് പുതിയ അതിഥിയെത്തി. ടിവിഎസ് റോനിനാണ് ധോണിയുടെ ബൈക്ക് ശേഖരത്തിലേക്ക് എത്തിയ പുതിയ താരം. റോനിന്റെ താക്കോല്‍ ടിവിഎസ് ടുവീലേഴ്‌സിന്റെ ഇന്ത്യന്‍ മേധാവി വിമല്‍ സുംബ്ലിയാണ് ധോണിക്ക് കൈമാറിയത്.

ടിവിഎസിന്റെ ഫ്‌ളാഗ്ഷിപ്പ് സ്ട്രീറ്റ് മോട്ടോര്‍ സൈക്കിളാണ് റോണിന്‍. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം പുറത്തിറങ്ങിയ ടിവിഎസ് റോനിൻ രൂപകല്‍പന കൊണ്ടും ഫീച്ചറുകള്‍കൊണ്ടും ബൈക്ക് പ്രേമികള്‍ക്കിടയില്‍ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. 7,750 rpmല്‍ 20 Bhp വരെ പരമാവധി കരുത്തും 3,750 rpmല്‍ 19.93 Nm പരമാവധി ടോര്‍ക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സിംഗിള്‍ സിലിണ്ടര്‍ എയര്‍ കൂള്‍ഡ് എൻജിനാണ് റോനിനുള്ളത്. സ്ലിപ് ആന്‍ഡ് അസിസ്റ്റ് ഫീച്ചറുള്ള ഈ ബൈക്കിന് 5 സ്പീഡ് ഗിയര്‍ബോക്‌സാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

ഓള്‍ എല്‍ഇഡി ലൈറ്റിങ്, ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്‍സ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റര്‍, സൈലന്റ് സ്റ്റാര്‍ട്ടര്‍, നാവിഗേഷനായി ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി, ബ്രേക്കിന്റേയും ക്ലച്ചിന്റേയും അഡ്ജസ്റ്റബിള്‍ ലിവറുകള്‍ എന്നിങ്ങനെ പല ഫീച്ചറുകളും ടിവിഎസ് റോണിന് ഉണ്ട്. 41എംഎം യുഎസ്ഡി ഫോര്‍ക്കാണ് ബൈക്കിന്റെ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍. പിന്നില്‍ മോണോഷോക്കാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. മുന്നില്‍ 300എംഎം ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്കും പിന്നില്‍ 240 എംഎം മോണോഷോക്കും ബൈക്കിലുണ്ട്. നേരത്തെ അപ്പാച്ചെ ആര്‍.ആര്‍310 സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ധോണിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ടി.വി.എസ് ബൈക്കാണ് റോനിന്‍.

വിപുലമായ ബൈക്ക് ശേഖരം സ്വന്തമായുള്ളയാളാണ് മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണി. പഴയതും പുതിയതുമായി 150ഓളം ബൈക്കുകള്‍ ധോണിക്കുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ‌ തനിക്കേറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബൈക്ക് യമഹ ആര്‍.ഡി 350യാണെന്ന് ധോണി മനസു തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിലേറെ ആര്‍.ഡി 350 ബൈക്കുകള്‍ ധോണിക്കുണ്ട്. യമഹ ആര്‍.എക്‌സ് 100 സുസുക്കി ഷോഗണ്‍ എന്നിവക്കൊപ്പം വിന്റേജ് ഗണത്തില്‍ പെടുന്ന നോര്‍ടോണ്‍, ജാവ, ബി.എസ്.എ ബൈക്കുകളും ധോണിയുടെ ഗാരേജിലുണ്ട്. കാവസാക്കി നിന്‍ജ H2, കാവസാക്കി നിന്‍ജ ZX-14R, ഹാര്‍ലി ഡേവിസണ്‍ ഫാറ്റ് ബോയ്, കോണ്‍ഫിഡെറേറ്റ് X132ഹെല്‍കാറ്റ് എന്നിവയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശേഖരത്തിലുള്ള ബൈക്കുകളാണ്.

English Summary: MS Dhoni adds another bike to his collection, takes delivery of TVS Ronin