തിരക്കേറിയ റോഡിലൂടെ ഒുവട്ടം വാഹനം ഓടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മൂഡ് തന്നെ മാറിയിരിക്കും. മോശം റോഡും ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ ബഹളങ്ങളും ഹോണുകളും ചീത്തവിളിയുമൊക്കെയാവാം കാരണം. ഇതിന്റെയൊക്കെ കൂടെ ഇപ്പോഴിതാ ഏറ്റവും മോശം ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ നാടെന്ന ചീത്തപ്പേരുകൂടി നമുക്ക് പതിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനി നടത്തിയ പഠനമാണ് ആരും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഈ പദവി ഇന്ത്യക്കു നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

അൻപതു രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇവര്‍ പഠനം നടത്തിയത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍, ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്ക് ഗതാഗത നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ, റോഡുകളിലെ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങള്‍, അനുവദനീയമായ പരമാവധി വേഗത, നിയമപരമായി അനുവദനീയമായ രക്തത്തിലെ മദ്യത്തിന്റെ അളവ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഘടകങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു പഠനം.

പഠനത്തിനൊടുവില്‍ തയാറാക്കിയ പട്ടികയില്‍, ഏറ്റവും മികച്ച ഡ്രൈവര്‍മാരായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ജപ്പാന്‍കാരാണ്. ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും മോശം ഡ്രൈവര്‍മാരില്‍ നാലാം സ്ഥാനമാണുള്ളത്. ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പട്ടിക തയാറാക്കിയതെന്നും വിവരം അന്തിമമല്ലെന്നും പഠനം നടത്തിയവര്‍ പറയുന്നുണ്ട്. 50 നാടുകളില്‍ ഏറ്റവും മോശം ഡ്രൈവര്‍മാരുള്ളത് തായ്‌ലന്‍ഡിലാണ്. ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും കുപ്രസിദ്ധമായ ഗതാഗത തടസങ്ങള്‍ക്ക് പേരുകേട്ട നാടാണിത്. മോശം ഡ്രൈവർ പട്ടികയിൽ തെക്കേ അമേരിക്കന്‍ രാജ്യമായ പെറു രണ്ടാമതും ലെബനന്‍ മൂന്നാമതും എത്തി.

പട്ടിക പ്രകാരം ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഡ്രൈവിങിന് 2.34 ആണ് പോയിന്റ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ജപ്പാന്‍ 4.57 പോയിന്റ് നേടിക്കൊണ്ട് മുന്നിലെത്തി. നല്ല ഡ്രൈവര്‍മാരുള്ള നാടുകളില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനം നെതര്‍ലൻഡ്സിനാണ്. മൂന്നാം സ്ഥാനം നോര്‍വേയും നാലാം സ്ഥാനം എസ്‌തോണിയയും നേടി. മറ്റൊരു സ്‌കാന്‍ഡിനേവിയന്‍ രാഷ്ട്രമായ സ്വീഡനാണ് അഞ്ചാം സ്ഥാനം.

English Summary: Indians are among the world’s worst drivers; Japan Ranked the Best