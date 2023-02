ഇലക്ട്രിക് കാർ വാങ്ങാനൊരുങ്ങുന്നോ? ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈ 5 ചോദ്യങ്ങൾ

വൈദ്യുത വാഹനങ്ങള്‍ വാഹനലോകത്തിലെ ചൂടേറിയ സംസാര വിഷയമായിട്ട് കുറച്ചു വര്‍ഷങ്ങളായി. ഏതാണ്ട് എല്ലാ വാഹന നിര്‍മാതാക്കളും വൈദ്യുത വാഹനങ്ങള്‍ വില്‍പനക്കെത്തിക്കുകയോ സമീപഭാവിയില്‍ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ നടത്തുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഭാവി ഇത്തരം വാഹനങ്ങളുടേതാണെന്ന് സമ്മതിക്കുമ്പോഴും വൈദ്യുത വാഹന ഉടമകള്‍ നിരവധി പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുന്നുണ്ടെന്നത് മറക്കാനാവില്ല.

പെട്രോളിയം വാഹനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മലിനീകരണം കുറവാണെന്നതിനാല്‍ പല രാജ്യങ്ങളും വൈദ്യുത വാഹനങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നയങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ടാറ്റയും മാരുതി സുസുക്കിയും ഫോക്‌സ്‌വാഗണും ഹ്യുണ്ടേയും തുടങ്ങി വോള്‍വോയും ബിഎംഡബ്ല്യുവും ഔഡിയും ഫെരാരിയും ബുഗാട്ടിയും വരെ വൈദ്യുത വാഹനങ്ങള്‍ക്കായുള്ള പദ്ധതികള്‍ വിശദമായി അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വൈദ്യുത വാഹനങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ തീരുമാനിക്കും മുമ്പേ ഇന്ത്യക്കാര്‍ നിശ്ചയമായും കണക്കിലെടുക്കേണ്ട ചില പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ട്.

എവിടെ ചാര്‍ജ് ചെയ്യും?

നഗരങ്ങളിലെ യാത്രകള്‍ക്ക് വൈദ്യുത വാഹനങ്ങള്‍ പെര്‍ഫെക്ട് ചോയ്‌സായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ചാര്‍ജിങ് സ്‌റ്റേഷനുകളുണ്ടെന്നതും വീട്ടില്‍ നിന്നോ ഓഫിസില്‍ നിന്നോ ചാര്‍ജ് ചെയ്യാന്‍ സൗകര്യമുണ്ടാവുമെന്നതും ഇ.വികളുടെ നഗര യാത്രകളെ സുഗമമാക്കുന്നു. എന്നാല്‍ നഗര പരിധി വിട്ട് ദൂരേക്കുള്ള യാത്രകളില്‍ ഇന്നും ഇവികളുടെ മൈലേജ് വിഷയമാണ്.

ദേശീയപാതകളിലേക്കും ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കുമെത്തിയാല്‍ ഇവി ചാര്‍ജിങ് സ്റ്റേഷനുകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു പോലെ ലഭിച്ചേക്കില്ല. ആവശ്യത്തിനു ചാര്‍ജിങ് സ്‌റ്റേഷനുകള്‍ രാജ്യമൊട്ടാകെ ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ നമ്മള്‍ ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. ഏതെങ്കിലും ചാര്‍ജിങ് സ്‌റ്റേഷനുകള്‍ ലക്ഷ്യമാക്കി പോയാല്‍ അത് പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമല്ലെങ്കിലോ റോഡ് വെട്ടിപ്പൊളിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ തെറ്റിയേക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇന്നും ചാര്‍ജിങ് സ്റ്റേഷനുകളും റേഞ്ചിനെ ചൊല്ലിയുള്ള ആശങ്കകളും വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ മുന്നില്‍ തന്നെയുണ്ട്.

വില കൂടുതലല്ലേ?

വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളുടെ വില കൂടുതലാണെന്നത് പകല്‍ പോലെ വ്യക്തം. ഇന്ധനച്ചെലവ് ലാഭിക്കാമെന്നതും അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ താരതമ്യേന കുറവാണെന്നതുമൊക്കെയാണ് ഇ.വിക്കു വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവര്‍ നിരത്തുന്ന കാരണങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും നികന്നുപോവാത്ത അന്തരം ഇ.വികളും സമാന സൗകര്യങ്ങളുള്ള പെട്രോളിയം വാഹനങ്ങളും തമ്മിലുണ്ട്. മുടക്കുമുതല്‍ ലാഭത്തിലാവാന്‍ 1.40 ലക്ഷം കിലോമീറ്റര്‍ ഇവികള്‍ ഓടണമെന്നാണ് ഒരു പഠനം പറയുന്നത്. ഇത് അല്‍പം കടന്ന കണക്കാണെന്നു കരുതിയാല്‍ പോലും വലിയ തുക ഇവി സ്വപ്‌നം കാണുന്നവര്‍ തുടക്കത്തിലേ മുടക്കേണ്ടി വരുമെന്നത് വസ്തുത.

ഓപ്ഷനുകള്‍ എവിടെ?

ഓപ്ഷനുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ വൈദ്യുത വാഹനങ്ങള്‍ ഇന്നും പിന്നിലാണ്. പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ളില്‍ ഒരു വൈദ്യുത കാര്‍ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ടിയാഗോ ഇവിയും പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന സിട്രോണ്‍ സി3യും മാത്രമാണുള്ളത്. നേരെ മറിച്ച് പെട്രോളിയം വാഹനങ്ങളെടുത്താല്‍ ഹാച്ച്ബാക്ക്, സബ് കോംപാക്ട് സെഡാന്‍, ക്രോസ് ഓവര്‍, മൈക്രോ എസ്‌യുവി... എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നിലെ സാധ്യതകള്‍ നീണ്ടു കിടക്കുകയാണ്. ഭാവിയില്‍ തീര്‍ച്ചയായും മാറ്റങ്ങള്‍ വരുമെങ്കിലും നിലവില്‍ ഇവി ഓപ്ഷനുകള്‍ വളരെക്കുറവാണ്.

ബാറ്ററി മാറ്റേണ്ടി വന്നാല്‍ ?

ഇന്നും വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളുടെ വിലയിലെ പ്രധാന ഘടകം ബാറ്ററി തന്നെയാണ്. പല നിര്‍മാതാക്കളും എട്ട് വര്‍ഷം വരെ വാറന്റി നല്‍കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ബാറ്ററി എന്തെങ്കിലും കാരണവശാല്‍ മാറ്റേണ്ടി വന്നാല്‍ ഇവി വാഹന ഉടമകളുടെ സാമ്പത്തിക കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ ആകെ താളം തെറ്റും.

എന്റെ ഇവിക്ക് വില കിട്ടുമോ?

ഏതൊരു ഇവി ഉടമയും ചോദിച്ചിരിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണിത്. കാരണം, ഉപയോഗിച്ച ഇവി വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് വില കിട്ടുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇന്നും വ്യക്തമായ ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വൈദ്യുത വാഹന വിപണി ശൈശവ ദശയിലായതിനാല്‍ ഉപയോഗിച്ച വാഹനങ്ങളുടെ വിലയെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ കാര്യമായി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണു കാരണം. സെക്കന്‍ഡ് ഹാന്‍ഡ് വിപണിയില്‍ വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളുടെ പ്രകടനം എങ്ങനെയിരിക്കുമെന്നത് കണ്ടു തന്നെ അറിയേണ്ട വിഷയമാണ്.

ശബ്ദമില്ലാത്ത, മലിനീകരണമില്ലാത്ത വൈദ്യുത വാഹനങ്ങള്‍ പൊതുവേ പ്രകടനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും പിന്നിലല്ല. ഭാവി ഇത്തരം വാഹനങ്ങളിലാണെന്നതും തര്‍ക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. എങ്കില്‍ പോലും ഇപ്പോഴും തുടക്കത്തിലാണ് വൈദ്യുത വാഹന വിപണിയുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏതൊരു മാറ്റത്തിന്റെ കാലയളവിലേയും പോലുള്ള വെല്ലുവിളികള്‍ ഈ മേഖലയിലും നേരിടേണ്ടി വരും. വ്യക്തമായ കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ക്കൊടുവില്‍ മാത്രം, തങ്ങള്‍ക്ക് യോജിച്ചതാണോ ഇപ്പോള്‍ വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളെന്ന തീരുമാനമെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഓരോരുത്തര്‍ക്കും ഉചിതം.

English Summary: Want to buy an electric car? Five very real problems you need to know