10 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ വില, മികച്ച മൈലേജ്; 10 ഓട്ടമാറ്റിക്ക് കാറുകൾ

നഗരങ്ങളിലെ വാഹനത്തിരക്കുകളില്‍ പെട്ട് തുടര്‍ച്ചയായി ഗിയര്‍ മാറ്റിയും ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയും മടുത്തപ്പോഴാണ് വലിയൊരു വിഭാഗം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രൈവിങ്ങിന്റെ ആരാധകരായി മാറിയത്. ഓട്ടമാറ്റിക് ഡ്രൈവിങ് തുടക്കത്തില്‍ പ്രീമിയം വാഹനങ്ങളിലായിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഇന്ന് സര്‍വസാധാരണമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. എഎംടി കാറുകളുടെ വരവാണ് ഓട്ടമാറ്റിക് കാറുകളെ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കിയത്. പത്തു ലക്ഷത്തിന് താഴെ വിലയുള്ള നിരവധി മോഡല്‍ ഓട്ടമാറ്റിക്ക് കാറുകള്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലുണ്ട്. ആ വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട പത്ത് കാറുകളെ പരിചയപ്പെടാം.

മാരുതി ഓള്‍ട്ടോ കെ10

കുഞ്ഞന്‍ കാറുകളില്‍ മാരുതി സുസുക്കിയുടെ അവതാരമായ മാരുതി ഓള്‍ട്ടോ കെ10 ആണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയില്‍ ലഭിക്കുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് കാര്‍. ആള്‍ട്ടോ കെ 10ല്‍ Vxi വേരിയന്റിലാണ് കമ്പനി ഓട്ടമാറ്റിക് ഡ്രൈവിങ് നല്‍കുന്നത്. 5.59 ലക്ഷം രൂപ മുതല്‍ 5.88 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് വിഎക്‌സ്‌ഐ വേരിയന്റുകളുടെ വില.

എസ് പ്രെസോ

ബജറ്റ് കാറുകളില്‍ മാരുതി സുസുക്കിയെ വെല്ലാന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ മറ്റൊരു കമ്പനിയില്ല. എസ്‌യുവി ലുക്കുള്ള എസ് പ്രെസോയുടെ വിഎക്‌സ്‌ഐ വേരിയന്റിലാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രൈവിങ് സൗകര്യമുള്ളത്. 5.75 ലക്ഷം രൂപ മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്ന വില വിഎക്‌സ്‌ഐ പ്ലസിലേക്കെത്തുമ്പോള്‍ 6.04 ലക്ഷത്തിലെത്തും.

റെനോ ക്വിഡ്

റെനോയുടെ ബെസ്റ്റ് സെല്ലര്‍ ചെറുകാറായ ക്വിഡിലും AMT ഗിയര്‍ബോക്‌സ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാന്‍സ്മിഷനുള്ള ക്വിഡ് മോഡലിന്റെ വില 6.12 ലക്ഷം മുതല്‍ 6.32 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ്.

മാരുതി സുസുക്കി സെലേറിയോ

എഎംടി സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി എത്തിയ ആദ്യ കാറാണ് സെലേറിയോ. എഎംടിയെ ജനപ്രിയമാക്കുന്നതിൽ സെലേറിയോ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു. വിഎക്സ്ഐ വകഭേദം മുതൽ സെലേറിയോയുടെ ഓട്ടമാറ്റിക് പതിപ്പ് ലഭിക്കും. 6.37 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 7.13 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് സെലേറിയോ ഓട്ടമാറ്റിക്കിന്റെ വില.

മാരുതി വാഗണ്‍ ആര്‍

പട്ടികയിലെ മറ്റൊരു മാരുതി സുസുക്കി വാഹനമാണ് വാഗണ്‍ ആര്‍. ഈ മോഡലില്‍ വിഎക്‌സ്‌ഐ മുതലങ്ങോട്ട് ZXi വരെയുള്ള വേരിയന്റുകളില്‍ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാന്‍സ്മിഷനുണ്ട്. AGS സൗകര്യമുള്ള വാഗണ്‍ആറിന്റെ വില 6.53 ലക്ഷം മുതല്‍ ആരംഭിക്കും. ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന മോഡലായ ZXi പ്ലസിന് 7.41 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില.

ഹ്യുണ്ടേയ് ഗ്രാന്‍ഡ് ഐ10

ഹ്യുണ്ടേയുടെ ചെറുകാറായ ഗ്രാന്‍ഡ് ഐ10 നിയോസ് AMT ഗിയര്‍ ബോക്‌സോടെയാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. 1.2 ലീറ്റര്‍ പെട്രോള്‍ എൻജിനുള്ള വാഹനത്തിന്റെ വില 7.22 ലക്ഷം രൂപ വരും. 8.46 ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുന്ന മോഡലുകള്‍ ഐ 10ലുണ്ട്.

ടാറ്റ പഞ്ച്

പട്ടികയിലെ ഏക ടാറ്റ വാഹനമാണ് പഞ്ച്. ടാറ്റ പഞ്ച് എസ്.യു.വിയുടെ അഡ്വെഞ്ചര്‍, അക്കംബ്ലിഷ്ഡ്, ക്രിയേറ്റീവ് മോഡലുകളില്‍ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാന്‍സ്മിഷനുണ്ട്. 7.44 ലക്ഷം രൂപ മുതല്‍ 9.54 ലക്ഷമുള്ള കാസിരംഗ എഡിഷനില്‍ വരെ പത്തു ലക്ഷത്തില്‍ താഴെ വിലക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രൈവിങ് ലഭ്യമാണ്.

മാരുതി ഡിസയര്‍

പത്തു ലക്ഷത്തില്‍ താഴെ വിലയില്‍ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ ലഭിക്കുന്ന ഏക സെഡാനാണ് ഡിസയര്‍. VXi, ZXi വേരിയന്റുകളില്‍ മാരുതി ഡിസയര്‍ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രൈവിങ് ലഭ്യമാണ്. വില 7.91 ലക്ഷം രൂപ മുതല്‍ 9.31 ലക്ഷം രൂപ വരെ എത്തും.

മാരുതി ബലേനോ

മാരുതിയുടെ പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്കായ ബലേനോയുടെ ഡെല്‍റ്റ, സെറ്റ, ആല്‍ഫ വേരിയന്റുകളില്‍ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രൈവിങ്ങുണ്ട്. ഡെല്‍റ്റയുടെ AMT 7.95 ലക്ഷം രൂപയും ആല്‍ഫയുടെ ഉയര്‍ന്ന മോഡലിന് 9.83 ലക്ഷം രൂപയും വരും.

റെനോ ട്രൈബര്‍

ഫ്രഞ്ച് കാര്‍ നിര്‍മാതാക്കളായ റെനോയുടെ മൂന്നു വേരിയന്റുകളില്‍ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാന്‍സ്മിഷനുണ്ട്. മൂന്നു നിരകളിലായി ഇരിപ്പിടങ്ങള്‍ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള എം.പി.വിയായ ട്രൈബറിന്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡലുകള്‍ക്ക് 8.12 ലക്ഷം രൂപ മുതല്‍ 8.97 ലക്ഷം വരെയാണ് വില വരിക.

മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ്

സ്വിഫ്റ്റിന്റെ VXi ZXi, ZXi പ്ലസ് വേരിയന്റുകളില്‍ മാത്രമാണ് മാരുതി ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്വിഫ്റ്റിന്റെ വില 7.45 ലക്ഷം മുതല്‍ 8.98 ലക്ഷം വരെയാണ്.

