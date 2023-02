‘ഇ’ കാറുകളിൽ നിന്ന് അകൽച്ച; സ്ത്രീകൾക്ക് റേഞ്ചിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആശങ്ക !

ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളില്‍ സ്ത്രീകള്‍ വേര്‍തിരിവുകള്‍ നേരിടാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇവിടെ സ്ത്രീകള്‍ വേര്‍തിരിവു കാണിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് വൈദ്യുത വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് പരാതി. മറ്റു വാഹനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വൈദ്യുത വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ വിശ്വാസ്യത നേടിയെടുക്കാനായിട്ടില്ല എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളുടെ സഞ്ചാര ദൂരത്തേക്കുറിച്ചും സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ആശങ്ക കൂടുതലായതിനാലാണ് വൈദ്യുത വാഹനങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും അവരുടെ പടിക്ക് പുറത്തു നില്‍കുന്നതെന്ന കാരണവും എസ് ആന്‍ഡ് പി ഗ്ലോബല്‍ മൊബിലിറ്റി നടത്തിയ പഠനം പറയുന്നു.

അമേരിക്കന്‍ വാഹന വിപണിയില്‍ നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ പൊതുവേ കാറുകളുടെ കണക്കെടുത്താല്‍ 41.2 ശതമാനമെന്ന തീരെ മോശമില്ലാത്ത പങ്കാളിത്തമാണ് സ്ത്രീ ഉടമകള്‍ക്കുള്ളത്. എന്നാല്‍ വൈദ്യുത കാറുകളുടെ കണക്കെടുത്താല്‍ അത് 28 ശതമാനമെന്ന ഒട്ടും മെച്ചമില്ലാത്ത കണക്കിലേക്ക് വനിതാ പങ്കാളിത്തം മാറുന്നതാണ് വൈദ്യുത വാഹന നിര്‍മാതാക്കളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്.

കൂട്ടത്തില്‍ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയില്‍ സ്ത്രീകളുടെ വിശ്വാസ്യത നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെസ്‌ലയാണ്. ടെസ്‌ലയുടെ വൈദ്യുത കാറുകള്‍ വാങ്ങുന്ന 100 പേരില്‍ 33 പേര്‍ സ്ത്രീകളാണ്. മറ്റു പ്രധാന വൈദ്യുത കാര്‍ നിര്‍മാതാക്കളായ പോള്‍സ്റ്റാര്‍(24.7%), ലൂസിഡ്(19.5%) റിവിയന്‍(14.5%) എന്നിവക്കെല്ലാം പൊതു ശരാശരിയിലും താഴെയാണ് വനിതാ പങ്കാളിത്തം. പ്രധാന കാര്‍ നിര്‍മാതാക്കളില്‍ റിവിയനേക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ വനിതാ പങ്കാളിത്തമുള്ളത് ബുഗാട്ടി, മക്‌ലാരന്‍ തുടങ്ങിയ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കാര്‍ നിര്‍മാതാക്കള്‍ക്ക് മാത്രമാണ്.

ടെസ്‌ലയുടെ മോഡല്‍ വൈ ആണ് സ്ത്രീകളിലെ പ്രധാന താരം. 100 മോഡല്‍ വൈ കാറുകള്‍ വിറ്റുപോകുമ്പോള്‍ ഇതില്‍ 35 എണ്ണത്തിന്റെ ഉടമകള്‍ സ്ത്രീകളാണ്. ഇത് ടെസ്‌ലയുടെ പൊതു ശരാശരിയേക്കാള്‍ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ്. കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ വാഹന നിര്‍മാതാക്കള്‍ വൈദ്യുത വാഹനമേഖലയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ സ്ത്രീകളെ വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നേട്ടം വിപണിയില്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ വൈദ്യുത വാഹന നിര്‍മാതാക്കള്‍ക്ക് സാധിക്കില്ലെന്ന് എസ് ആന്‍ഡ് പി ഗ്ലോബല്‍ മൊബിലിറ്റി അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര്‍ ചെറില്‍ വുഡ്‌വര്‍ത്ത് ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നു.

എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകള്‍ വൈദ്യുത കാറുകള്‍ വാങ്ങുന്നില്ല എന്നതിന് വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളും ഈ പഠനം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നുണ്ട്. വൈദ്യുത കാറുകളുടെ ചാര്‍ജ് തീര്‍ന്ന് വഴിയില്‍ കിടക്കേണ്ടി വരുമോയെന്ന റേഞ്ചിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും വര്‍ഷങ്ങളായി വിപണിയില്‍ പയറ്റി തെളിഞ്ഞ് സല്‍പേരും വിശ്വാസ്യതയും നേടിയിട്ടുള്ള കാറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പുതുക്കക്കാരായ കമ്പനികളുടെ കാറുകളിലെ സുരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങളോടുള്ള സംശയങ്ങളുമാണ് സ്ത്രീകളെ വൈദ്യുത കാറുകളില്‍ നിന്നും പിന്നോട്ടു വലിക്കുന്നത്. ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന കാര്യം വിപുലമായ തോതില്‍ പ്രചാരണം നടത്താന്‍ വൈദ്യുത കാര്‍ കമ്പനികള്‍ തയാറാവുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് എസ് ആന്‍ഡ് പി ഗ്ലോബല്‍ മൊബിലിറ്റി ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നു.

