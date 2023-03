‘ആറാം തമ്പുരാനെ’ പരിചയപ്പെടാൻ പോയ മാരുതി ഡ്രൈവ് ചെയ്തത് മമ്മൂട്ടി, ആദ്യ കാർ ഓർമകളുമായി സത്യൻ അന്തിക്കാട്

മാരുതി 800 ന്റെ ഓർമകളുമായി സംവിധായകൻ സത്യൻ അന്തിക്കാട്. ആസിഫ് അലിയും മംമ്ത മോഹൻദാസും ഒന്നിക്കുന്ന ‘മഹേഷും മാരുതിയും’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമോഷന്റെ ഭാഗമായി പുറത്തുവിട്ട വിഡിയോയിലാണ് ആദ്യ കാറിന്റെ ഓർമകൾ സംവിധായകൻ പങ്കുവച്ചത്.

‘33 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ് ആദ്യ കാറായ മാരുതി 800 വാങ്ങുന്നത്. ശ്രീനിവാസനുമായി ഒന്നിച്ചുള്ള പല സിനിമകളും രൂപപ്പെട്ടത് ആ കാറിലെ യാത്രയ്ക്കിടെയായിരുന്നു. സന്ദേശം, തലയണ മന്ത്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിനിമകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകറിൽ ആ മാരുതി 800 ഉം ഭാഗമായിരുന്നു’. മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും അടക്കമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം ആ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു സത്യൻ അന്തിക്കാട് പറയുന്നു.

‘ഒരിക്കൽ പൊന്തൻമാട ഷൂട്ടിങ് സമയത്ത് മമ്മൂട്ടിയും വി.കെ.ശ്രീരാമനുമായി പൂമുള്ളി മനയിലെ ആറാം തമ്പുരാനെ പരിചയപ്പെടാന്‍ പോയത് ആ കാറിലായിരുന്നു. ആ കാര്യം ഇപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കാൻ കാരണം, അന്ന് ആ മാരുതി ഓടിച്ചത് മമ്മൂട്ടി ആയിരുന്നു. പിന്നീട് ഹോണ്ട സിറ്റിയിലേക്ക് മാറിയെങ്കിലും എനിക്കിപ്പോഴും ആ പഴയ മാരുതി ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട കാറാണ്. വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗത്തെപ്പോലെ ഇപ്പോഴും ആ മാരുതി ഉണ്ട്', സത്യന്‍ അന്തിക്കാട് പറഞ്ഞു.

