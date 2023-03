പെട്രോൾ മാത്രമല്ല വില്ലൻ, ടയറുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന മലിനീകരണവും കുറവല്ല !

ഇന്ന് പെട്രോളിയം ഇന്ധനത്തില്‍ ഓടുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളും വൈദ്യുതിയിലേക്ക് മാറിയാല്‍ പോലും വാഹനങ്ങള്‍ മൂലമുണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണത്തിന് അവസാനമാകില്ല. അത്തരമൊരു മലിനീകരണ സാധ്യതയാണ് ടയറുകളില്‍ നിന്നുള്ളത്. വാഹനങ്ങള്‍ പൊടുന്നനെ ബ്രേക്കു പിടിക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ് നമ്മള്‍ ടയറുകളുടെ പാടുകളും മറ്റും റോഡില്‍ കാണാറുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഓരോതവണ ബ്രേക്കു പിടിക്കുമ്പോഴും റോഡിലേക്കും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കുമെല്ലാം മാലിന്യങ്ങളെത്തിക്കുന്നതിന് ടയറുകള്‍ കാരണമാവാറുണ്ട്. ഇംപീരിയല്‍ കോളജ് ലണ്ടനിലെ ഗവേഷകരുടെ പഠനം അനുസരിച്ച് ആഗോളതലത്തില്‍ പ്രതിവര്‍ഷം 60 ലക്ഷം ടണ്ണാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ടയറുകളില്‍ നിന്നും പുറത്തുവരുന്ന ഹാനികരമായ ഭാഗങ്ങളുടെ അളവ്.

വാഹനങ്ങള്‍ ബ്രേക്കു ചെയ്യുമ്പോള്‍ കാണാനാവുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ നിരവധി സാധനങ്ങള്‍ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നുണ്ട്. ടയറിന്റെ റബറിന്റെ ഭാഗങ്ങള്‍ മുതല്‍ പ്രകൃതിയില്‍ സ്വാഭാവികമായി വിഘടിക്കാത്ത സൂഷ്മ കണങ്ങള്‍ വരെയുണ്ട്. പ്രകൃതിക്കും മനുഷ്യനും ഹാനികരമായ പോളി അരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോകാര്‍ബണ്‍, ബെന്‍സോതിയസോള്‍സ്, ഐസോപ്രീന്‍, സിങ്ക്, ഈയം തുടങ്ങി നിരവധി വസ്തുക്കള്‍ ടയറുകളില്‍ നിന്നും പുറത്തെത്തുന്നുണ്ട്.

ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടകാര്യം ഹാനികരമായ സൂഷ്മ വസ്തുക്കളാണ് വലിയ തോതില്‍ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്കും മറ്റും എത്തിപ്പെടുകയെന്നും ഗവേഷകര്‍ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നു. ഹൃദയം, ശ്വാസകോശം എന്നിവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നതും അര്‍ബുദത്തിന് കാരണമായേക്കുന്നതുമായ വസ്തുക്കളാണ് ഇവ. ടയറുകളില്‍ നിന്നും പുറത്തുവരുന്ന പലസൂഷ്മ വസ്തുക്കളും വായുവില്‍ സഞ്ചരിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇവ വളരെയെളുപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്കെത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഇംപീരിയല്‍സ് നാഷണല്‍ ഹാര്‍ട്ട് ആന്‍ഡ് ലങ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പ്രൊഫ. ടെറി ടെറ്റ്‌ലി പറയുന്നു.

ഇത്തരം സൂഷ്മ കണങ്ങള്‍ നദികളിലും സമുദ്രത്തിലും കലരാനും അവിടെ മാലിന്യങ്ങളുണ്ടാക്കാനും കാരണമാവുന്നുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് മൂലമുണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണത്തേക്കാളും നഗരങ്ങളില്‍ പേടിക്കേണ്ട ഒന്നായി ടയറുകളില്‍ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങളുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പും ഗവേഷകര്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം ടയര്‍ മലിനീകരണങ്ങള്‍ എത്രത്തോളം അപകടകാരികളാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവുകള്‍ പോലും പരിമിതമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മേഖലയില്‍ കൂടുതല്‍ ഗവേഷണം നടക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ഇവര്‍ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നുണ്ട്.

'ടയറുകളില്‍ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങള്‍ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയേയും ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിനേയും കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തേയുമെല്ലാം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. റോഡുകളില്‍ നിന്നും ഒഴുകി കൃഷിയിടത്തിലേക്കെത്തുന്ന ഇത്തരം വെള്ളത്തിലും മാലിന്യമുണ്ട്. പെട്രോളിയം വാഹനങ്ങള്‍ മുഴുവനായി പിന്‍വലിച്ച് പകരം വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങള്‍ വന്നാല്‍ പോലും നമ്മുടെ വാഹനങ്ങള്‍ മൂലമുള്ള മലിനീകരണങ്ങള്‍ അവസാനിക്കുകയില്ല' പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ഷെന്‍ചു ടാന്‍ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നു.

