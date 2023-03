ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ മുംബൈയിൽ 24 കി.മീ അതിവേഗ ഇടനാഴി; ചെലവ് 9,980 കോടി

മുംബൈയുടെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കുറയ്ക്കാനായി നിര്‍മിക്കുന്ന 24.29 കിലോമീറ്റര്‍ അതിവേഗ ഇടനാഴിക്കു ചെലവ് 9,980 കോടി രൂപ. മുംബൈയുടെ കിഴക്കന്‍ പ്രദേശമായ വെര്‍സോവയില്‍നിന്നും വടക്കേ അറ്റത്തെ ദഹിസാര്‍ വരെയാണ് ബ്രിഹാന്‍മുംബൈ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ പാത നിര്‍മിക്കുക. വെര്‍സോവ - ദഹിസാര്‍ ലിങ്ക് റോഡ് (വിഡിഎൽആർ) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി മുംബൈ കോസ്റ്റല്‍ റോഡ് പ്രൊജക്ടിന്റെ (എംസിആർപി) രണ്ടാം ഘട്ടമായാണ് പൂര്‍ത്തിയാക്കുക.

മുംബൈ കോസ്റ്റല്‍ റോഡ് പ്രൊജക്ടിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിന്റെ നിര്‍മാണം 75 ശതമാനം പൂര്‍ത്തിയായിട്ടുണ്ട്. മുംബൈയുടെ തെക്കന്‍ പ്രദേശമായ നരിമാന്‍ പോയിന്റില്‍നിന്ന് 10.58 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള ബാന്ദ്ര- വോര്‍ളി- സീ ലിങ്ക് വരെയാണ് പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

എസ്‌വി റോഡ്, ലിങ്ക് റോഡ്, വേസ്‌റ്റേണ്‍ എക്‌സ്പ്രസ് ഹൈവേ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു റോഡുകളാണ് മുംബൈയുടെ വടക്കന്‍ ഭാഗത്തെ തെക്കന്‍ ഭാഗവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്നു പാതകളും ഗതാഗതക്കുരുക്കു കൊണ്ട് വീര്‍പ്പുമുട്ടുകയാണ്. പുതിയ അതിവേഗ പാത വരുന്നതോടെ ഈ പ്രദേശത്തെ ഗതാഗത സമയത്തില്‍ 70 ശതമാനം വരെ കുറവുണ്ടാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. കാര്‍ബണ്‍ ഫുട്പ്രിന്റിന്റെ കാര്യത്തിലും ഈ പാത പിന്നിലാകുമെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു.

ബാന്ദ്ര വെര്‍സോവ സീ ലിങ്ക് റോഡ് അവസാനിക്കുന്ന ലോഖണ്ഡ്‌വാല ജംക്‌ഷനില്‍ നിന്നാണ് വെര്‍സോവ –ദഹിസാര്‍ ലിങ്ക് റോഡ് ആരംഭിക്കുന്നത്. നാല് ഘട്ടങ്ങളായി നിര്‍മിക്കുന്ന ഈ പാതയില്‍ വലിയ പാലങ്ങളും ഭൂഗര്‍ഭ തുരങ്കങ്ങളുമുണ്ടാവും.

ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ 4.5 കിലോമീറ്ററാണ് നിര്‍മിക്കുക. മേല്‍പാലങ്ങളിലൂടെയുള്ള പാതകളും ബാസ്‌കറ്റ് ബ്രിജുമെല്ലാമുള്ള ഈ പാത ലോഖണ്ഡ്‌വാല മുതല്‍ വെര്‍സോവ വിബിഎസ്എല്‍ ഇന്റര്‍ചേഞ്ച് വരെയാണുണ്ടാവുക. തൂക്കുപാലങ്ങളും ആകാശ പാതകളുമടങ്ങുന്ന 7.48 കിലോമീറ്റര്‍ നീണ്ട രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ ലോഖണ്ഡ്‌വാല മുതല്‍ ഗോറെഗോണ്‍ മൈന്‍ഡ്‌സ്‌പേസ് വരെയാണ് നിര്‍മിക്കുക.

English Summary: Mumbai to Get 24 Km Versova-Dahisar High-Speed Corridor, Would Cost Rs 9,980 Crore