അമേരിക്കയില്‍ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 18ന് പുലര്‍ച്ചെ ടെസ്‌ല അപകടത്തില്‍ പെട്ട സംഭവത്തില്‍ പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് എന്‍എച്ച്ടിഎസ്എ. കാലിഫോര്‍ണിയയില്‍ റോഡരികില്‍ പാര്‍ക്കു ചെയ്തിരുന്ന അഗ്നിശമന ട്രക്കിന് പിന്നിലാണ് ടെസ്‌ല ഇടിച്ചത്. അപകടം നടക്കുമ്പോള്‍ ടെസ്‌ല ഓട്ടോ പൈലറ്റ് മോഡിലായിരുന്നോ എന്ന കാര്യമായിരിക്കും പ്രധാനമായും അമേരിക്കന്‍ ദേശീയപാത ഗതാഗത സുരക്ഷാ വിഭാഗം പരിശോധിക്കുക.



അപകടത്തില്‍ ടെസ്‌ലയുടെ ഡ്രൈവര്‍ മരിക്കുകയും കാറിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരന് പരുക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപകടങ്ങളുണ്ടാവുകയാണെങ്കില്‍ എളുപ്പത്തില്‍ രക്ഷാദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി റോഡരികില്‍ പാര്‍ക്കു ചെയ്തിരുന്ന അഗ്നിശമന സേനയുടെ ട്രക്കിലാണ് ടെസ്‌ല ഇടിച്ചത്. അപകട സമയത്ത് ട്രക്കിലുണ്ടായിരുന്ന നാല് അഗ്നിശമന സേനാ അംഗങ്ങളും പരുക്കേല്‍ക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.

അപകട കാരണം വ്യക്തമല്ലെന്നാണ് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതേസമയം ടെസ്‌ല ഓട്ടോ പൈലറ്റിലായിരുന്നോ അപകട സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന സാധ്യത തള്ളിക്കളയുന്നുമില്ല. ഇതിനൊപ്പം ഡ്രൈവര്‍ ലഹരി പദാര്‍ഥങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോ എന്ന കാര്യവും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അന്വേഷിക്കും. ഡ്രൈവറുടെ ഇടപെടലില്ലാതെ വാഹനം മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്ന ഓട്ടോ പൈലറ്റ് സംവിധാനം വഴി നിരവധി അപകടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുന്നുവെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്കിടെയാണ് ഈ അപകടവും അന്വേഷിക്കാന്‍ തീരുമാനമായിരിക്കുന്നത്.

ഓട്ടോ പൈലറ്റില്‍ ഉള്ള സമയത്ത് ഇതുവരെ 15 തവണ ടെസ്‌ലകള്‍ പാതയോരത്തുണ്ടായിരുന്ന അടിയന്തര വാഹനങ്ങളില്‍ ഇടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി അസോസിയേറ്റ് പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ടെസ്‌ലയുടെ ഓട്ടോണമസ് ഡ്രൈവിങ് ഫീച്ചറിനെക്കുറിച്ച് പൊതുവായി അന്വേഷണം നടത്താന്‍ എന്‍എച്ച്ടിഎസ്എ തീരുമാനിച്ചേക്കുമെന്നും സൂചനകളുണ്ട്. ഡ്രൈവറുടെ സഹായമില്ലാതെ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഫീച്ചര്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഡ്രൈവര്‍ വാഹനത്തിന്റെ സുരക്ഷയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ് ടെസ്‌ല ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഓട്ടോ പൈലറ്റില്‍ മുന്നോട്ടു പോവുന്ന വാഹനം അപകടത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഡ്രൈവര്‍ ഇടപെട്ട് സുരക്ഷിതമാക്കണമെന്നത് പലപ്പോഴും ആഗ്രഹം മാത്രമായി അവശേഷിക്കുകയാണ് പതിവ്.

ഫുള്‍ സെല്‍ഫ് ഡ്രൈവിങ്ങ്(FSD) സംവിധാനത്തിലെ ആശങ്കകളുടെ പേരില്‍ 3.50 ലക്ഷം ടെസ്‌ല കാറുകളെ തിരിച്ചുവിളിക്കാന്‍ ഫെബ്രുവരിയില്‍ എന്‍എച്ച്ടിഎസ്എ നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. എഫ്എസ്ഡി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ കുറയുന്നുവെന്ന ആശങ്കയുടെ പേരിലായിരുന്നു ഇത്. അതേസമയം മനുഷ്യരേക്കാള്‍ സുരക്ഷിതമായാണ് തങ്ങളുടെ ഫുള്‍ സെല്‍ഫ് ഡ്രൈവിങ്ങ് സംവിധാനമെന്നാണ് ടെസ്‌ലയുടെ അവകാശവാദം. ഇപ്പോള്‍ എന്‍എച്ച്ടിഎസ്എ പ്രഖ്യാപിച്ച അന്വേഷണത്തില്‍ ഡ്രൈവറില്ലാ വാഹനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്ന സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നേക്കും.

English Summary: NHTSA Suspects Tesla That Hit Firetruck In Fatal Crash Was Using Autopilot