എത്തുന്നു എൻഫീൽഡ് മിറ്റിയോര്‍ 350യോട് മത്സരിക്കാന്‍ ക്രൂസര്‍ ലുക്കുള്ള ഹോണ്ട

ഇന്ത്യന്‍ വൈദ്യുത വാഹന വിപണിയിലേക്കുള്ള ഭാവി പരിപാടികള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില്‍ മറ്റൊരു സുപ്രധാന കാര്യം കൂടി ഹോണ്ട അറിയിച്ചിരുന്നു. സിബി 350 പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ തങ്ങളുടെ പുതിയ 350 സിസി ബൈക്ക് ഈ വര്‍ഷം ഇറങ്ങുമെന്നതായിരുന്നു അത്. നിലവില്‍ ഹോണ്ടയുടെ ഹൈനസ് ഈ വിഭാഗത്തില്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും റോയല്‍ എന്‍ഫീല്‍ഡിന്റെ 350 സിസിയിലെ മേല്‍ക്കോയ്മ മറികടക്കാനാണ് പുതിയ അവതാരത്തെ ഹോണ്ട പുറത്തിറക്കുന്നത്. മിറ്റിയോര്‍ 350യോട് മത്സരിക്കാന്‍ ക്രൂസര്‍ ലുക്കിലുള്ള വാഹനമായിരിക്കും ജാപ്പനീസ് വാഹന നിര്‍മാതാക്കള്‍ പുറത്തിറക്കുകയെന്നാണ് സൂചന. രാജ്യന്തര വിപണിയിൽ ഹോണ്ടയ്ക്കുള്ള റിബലിനോടും പുതിയ വാഹനത്തിന് സാമ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

പ്രതിമാസം 8,000 വാഹനങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്ന മിറ്റിയോര്‍ 350 റോയല്‍ എന്‍ഫീല്‍ഡിന് ഒരു മുതല്‍ക്കൂട്ടാണ്. 350 സിസി ആരാധകരില്‍ ഒരു വിഭാഗത്തെ കൂടെക്കൂട്ടുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ഹോണ്ടയുടെ പുതിയ ക്രൂസര്‍ ബൈക്ക് പ്രഖ്യാപനം. ഹൈനസ് സിബി350യില്‍ തന്നെയായിരിക്കും പുതിയ മോഡല്‍ നിര്‍മിക്കുക. എയര്‍ കൂള്‍ഡ് 348 സിസി സിംഗിള്‍ സിലിണ്ടര്‍ എൻജിന്‍ തന്നെയാകുമെങ്കിലും പുറം കാഴ്ച്ചയില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

വിദേശ വിപണികളില്‍ ഹോണ്ടയുടെ താരമായ റെബല്‍ 300 ക്രൂസറിന് സമാനമായിരിക്കും പുതിയ 350 സിസി ബൈക്കിന്റെ രൂപകല്‍പനയെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. തറനിരപ്പിനോട് കൂടുതല്‍ ചേര്‍ന്നുള്ള സീറ്റിംങ് സംവിധാനമായിരിക്കും ഈ ക്രൂസര്‍ ബൈക്കിനും ഉണ്ടാവുക. മെറ്റിയോറുമായി ശരിക്കും മത്സരം വെക്കണമെങ്കില്‍ ഹോണ്ട തീര്‍ച്ചയായും വിലയുടെ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. അങ്ങനെ വരുമ്പോള്‍ രണ്ട് ലക്ഷത്തിനും 2.20 ലക്ഷത്തിനും ഇടയിലായിരിക്കും വില.

തങ്ങളുടെ ക്രൂസര്‍ ബൈക്ക് നവംബറില്‍ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് ഹോണ്ട അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഉത്സവ സീസണ്‍ കണക്കിലെടുത്ത് അല്‍പം മുമ്പ് വാഹനം പുറത്തിറങ്ങിയാലും അമ്പരക്കേണ്ടതില്ല. 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ പുതിയ 125 സിസി സ്‌കൂട്ടറും 160 സിസി മോട്ടോര്‍ സൈക്കിളും പുറത്തിറക്കുമെന്നും ഹോണ്ട പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല്‍ സ്‌പോര്‍ട്ടി ലുക്കിലുള്ള ആക്ടിവയായിരിക്കും 125 സിസി സ്‌കൂട്ടര്‍. യുനികോണിന്റേതിന് സമാനമായ എഞ്ചിനായിരിക്കും 160 സിസി ബൈക്കിലേതെന്നു കരുതുമ്പോഴും ഇതു സംബന്ധിച്ച കൂടുതല്‍ വിശദാംശങ്ങളൊന്നും ഹോണ്ട പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

