ഹ്യുണ്ടേയ് ഈ വർഷം വിപണിയിലെത്തിക്കുന്ന എസ്‌യുവിയുടെ പേര് എക്സ്റ്റർ. ഹ്യുണ്ടേയ് വെന്യു, വെന്യു എൻലൈൻ, ക്രേറ്റ, അൽകസാർ, കോന ഇലക്ട്രിക്, ട്യൂസോൺ, അയോണിക് 5 എന്നീ എസ്‍യുവികളുടെ നിരയിലേക്ക് എട്ടാമത്തെ മോഡലായി എത്തുന്ന മൈക്രോ എസ്‍യുവിയുടെ പേരായിരിക്കും എക്സ്റ്റർ. പേരിനൊപ്പം വാഹനത്തിന്റെ രേഖാ ചിത്രങ്ങളും ഹ്യുണ്ടേയ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

കൊറിയൻ വിപണിയിൽ ഉടൻ അരങ്ങേറുന്ന കാസ്പർ എന്ന വാഹനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും പുതിയ മോഡൽ വിപണിയിലെത്തുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ മൈക്രോ എസ്‍യുവികളുമായിട്ട് മത്സരിക്കുന്ന വാഹനത്തിന്റെ വില 5 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയായിരിക്കും.

ഹ്യുണ്ടേയ് കാസ്പർ

നേരത്തെ എഎക്സ് വൺ എന്ന കോഡ് നാമത്തിൽ വികസിപ്പിച്ച മൈക്രോ സ്പോർട് യൂട്ടിലിറ്റി വാഹനമാണ് കാസ്പറിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഹ്യുണ്ടേയ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഹ്യുണ്ടേയ് ശ്രേണിയിലെ സബ് കോംപാക്ട് എസ്‌യുവിയായ ‘വെന്യു’വിനു താഴെയാവും ‘കാസ്പർ’ ഇടംപിടിക്കുക. ‘ഗ്രാൻഡ് ഐ10 നിയൊസി’നും ‘സാൻട്രോ’യ്ക്കുമൊക്കെ അടിത്തറയാവുന്ന ‘കെ വൺ’ കോംപാക്ട് കാർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണു ഹ്യുണ്ടേയ് ‘കാസ്പറും’ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മികച്ച ലുക്കാണ് കാസ്പറിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. മുൻവശത്ത് ചെറിയ ഡേടൈം റണ്ണിങ് ലാംപും വലിയ ഹെഡ്‌ലാംപുകളുമുണ്ട്. കൂടാതെ സൺറൂഫ് അടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങളും.

ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഇളവുകൾ ബാധകമാവും വിധത്തിൽ 3,595 എംഎം ആകും ഈ ചെറിയ എസ്‌യുവിക്കു നീളം. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വീതി 1,595 എംഎം ഉയരം 1,575 എംഎം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹാച്ച്ബാക്കായ ‘സാൻട്രോ’യെക്കാളും ചെറിയ എസ്‌യുവിയാവും ‘കാസ്പർ’. കാരണം ‘സാൻട്രോ’യുടെ നീളം 3,610 എംഎം വീതി 1,645 എംഎം ഉയരം 1,560 എംഎം എന്നിങ്ങനെയാണ്.

‘കാസ്പറി’നു കരുത്തേകുക ‘ഗാൻഡ് ഐ 10 നിയൊസി’ലെ 1.2 ലീറ്റർ, നാലു സിലിണ്ടർ, നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എൻജിനാവും. 83 ബിഎച്ച്പി വരെ കരുത്തും 114 എൻ എം ടോർക്കുമാണ് ഈ എൻജിൻ ‘ഗ്രാൻഡ് ഐ 10 നിയൊസി’ൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

അരങ്ങേറ്റത്തിനു മുന്നോടിയായി ‘കാസ്പറി’ന്റെ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉൽപാദനത്തിനു തുടക്കമായിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബറോടെ കാർ രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെത്തുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. 2023 ലോ 2024 ലോ ‘കാസ്പറി’ന്റെ വൈദ്യുത പതിപ്പും വിൽപനയ്ക്കെത്തിയേക്കും. വൈദ്യുതി മോട്ടറും ഗീയർ ബോക്സും പവർ ഇലക്ടോണിക്സുമുൾപ്പെടുന്ന ബോർഗ്വാർണർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡ്രൈവ് മൊഡ്യൂൾ(ഐ ഡി എം) സഹിതമാവും ഈ പതിപ്പിന്റെ വരവ്.

