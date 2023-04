കൊച്ചി ലുലു മാളിൽ ഇവി സൂപ്പർ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് ഗോ ഇസി ഓട്ടോടെക്

ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള സൂപ്പർ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ കൊച്ചി ലുലു മാളിൽ ആരംഭിച്ചു. ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന മുൻനിര കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ഗോ ഇ സി ഓട്ടോടെക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്- ഇ വി ചാർജിങ് നെറ്റ്‌വർക്കാണ് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങിയത്. ലുലു മാളിലെ എൻഎച്ച് 17 എക്സിറ്റ് ഏരിയയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഗോ ഇസി (https://www.goecworld.com) സ്റ്റേഷൻ, എറണാകുളം എംപി ഹൈബി ഈഡൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്ത് സുസ്ഥിരവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ മൊബിലിറ്റി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കമ്പനിയുടെ ശ്രമങ്ങളിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ് ഈ ലോഞ്ച്.

ലുലു മാളുമായി ഗോ ഇ സി കൈകോർക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്‌ലെറ്റാണ് കൊച്ചിയിലേത്. നേരത്തേ തിരുവനന്തപുരം ലുലു മാളിൽ സ്ഥാപിച്ച അവരുടെ ആദ്യ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ വിജയകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൊച്ചിയിലെ പുതിയ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ പൂർണ്ണമായും 'മാൻലെസ്' മെഷീനാണ്. നാല് പോർ‌ട്ടുകളാണ് ഉള്ളത്. ഫോർ വീൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് അതിവേഗ ചാർജിങ് ഓപ്ഷനുകളും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് സ്ലോ ചാർജിംഗ് പോർട്ടും അവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഓപ്ഷനുകളിൽ 30കെവി സിംഗിൾ സ്ലോട്ടും, 60കെവി ടൂ-സ്ലോട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾക്കുള്ള സ്ലോ ചാർജിംഗ് ഓപ്ഷൻ 3.3 കെവി ശേഷിയുള്ളതാണ്. ഒരേ സമയം നാല് വാഹനങ്ങൾക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം. ഒരു യൂണിറ്റിന് 18 രൂപയും ജിഎസ്ടിയുമാണ് നിരക്ക്. ഒരു വാഹനം പൂർണമായി ചാർജ് ചെയ്യാൻ 30 മുതൽ 45 മിനിറ്റ് വരെയാണ് സമയം എടുക്കുക. ഭാവിയിൽ ലുലു ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിലുള്ള മറ്റ് മാളുകളിലും ഗോ ഇ സി സൂപ്പർ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കും.



വാഹന മേഖലയുടെ ഭാവി ഇലക്ട്രിക് ആണെന്നും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സുസ്ഥിരമായ മൊബിലിറ്റി സൊല്യൂഷനുകൾ നൽകുന്നതിന് ഗോ ഇ സി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്നും കമ്പനിയുടെ സിഇഒയും എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമായ പി ജി രാംനാഥ് പറഞ്ഞു. കാർബൺ പുറംതള്ളൽ കുറച്ചുകൊണ്ട്, ആളുകളുടെ യാത്രാ സംസ്കാരത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം കൊണ്ട് വരാനാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കൊച്ചി ലുലുമാളിൽ ഇ വി സൂപ്പർചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപിത ലക്ഷ്യത്തിന് കൂടുതൽ കരുത്തേകുമെന്നും രാംനാഥ് വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യത്തുടനീളം നൂറിലധികം ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകളുള്ള ഗോ ഇ സി യുടെ ഇ വി ചാർജിങ് ശൃംഖല കേരളത്തിന് അകത്തും പുറത്തും ഏറെ സ്വീകാര്യതയുള്ള സംരംഭമാണ്. പുതിയ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ കൊച്ചിയിലെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന ചാർജിങ്ങിന്റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യം നിറവേറ്റുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ഗോ ഇ സി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു.

ലുലു ഇന്ത്യ ഷോപ്പിംഗ് മാൾ ഡയറക്ടർ ഷിബു ഫിലിപ്പ്, ലുലു കൊച്ചി ഓപ്പറേഷൻസ് വിഭാഗം സീനിയർ മാനേജർ സുകുമാരൻ ഒ, ലുലു കൊച്ചി ജിഎം ഹരി സുഹാസ് എം, ഗോ ഇ സി ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ എ പി ജാഫർ, ഗോ ഇ സി സിഇഒയും എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമായ പി ജി രാംനാഥ്, ഗോ ഇ സി ഡയറക്ടർ സാറ എലിസബത്ത്, മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെഡ് ജോയൽ യോഹന്നാൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

