കാർ മോഷ്ടിച്ചു, മൂന്നാം ദിവസം തിരിച്ചും കൊടുത്തു! കള്ളന്മാർ മാന്യന്മാരെന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ

ഒരിക്കല്‍ മോഷണം പോയാല്‍ കാറല്ല എന്തു വസ്തുവാണെങ്കിലും തിരിച്ചുകിട്ടുക എളുപ്പമല്ല. മൂന്നാം ദിവസം തിരിച്ചെത്തിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു നല്‍കിക്കൊണ്ട് ഒരു കാര്‍ മോഷണം അസമില്‍ നടന്നിരിക്കുന്നു. ഡാരങ് ജില്ലയിലെ മാംഗല്‍ദായില്‍ നിന്നു മോഷണം പോയ പുത്തന്‍ മാരുതി ബ്രസയാണ് പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ മൂന്നാം ദിനം തിരിച്ചെത്തിക്കുമെന്ന് മോഷ്ടാക്കള്‍ വാഗ്ദാനം നല്‍കിയത്. ഇങ്ങനെയൊരു വിചിത്ര വാഗ്ദാനം നല്‍കുക മാത്രമല്ല അത് പാലിക്കുകയും ചെയ്തു മോഷ്ടാക്കള്‍.

അസം സ്വദേശി അബ്ദുള്‍ അസീസ് എന്നയാളുടെ AS01 FL 7552 എന്ന നമ്പറിലുള്ള കാറാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് മോഷണം പോയത്. അസീസിന്റെ വീടിനുള്ളില്‍ കയറിയ മോഷ്ടാക്കള്‍ കിടപ്പുമുറിയില്‍ നിന്നു താക്കോലും പണവുമെടുത്താണ് കാറുമായി കടന്നു കളഞ്ഞത്. തുടര്‍ന്ന് കാറുടമ മംഗല്‍ദായിലെ ജനറാം ചൗക്കിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ വിവരം അറിയിച്ചു, എഫ്ഐആറും റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു.

പൊലീസുകാരോട് മോഷണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ പറയുമ്പോഴാണ് തനിക്ക് മുറിയില്‍ നിന്നു ലഭിച്ച കുറിപ്പിനെക്കുറിച്ചും അസീസ് പറഞ്ഞത്. 'മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ കാര്‍ തിരിച്ചു തരും. കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ വഷളാക്കരുത്. പൊലീസില്‍ അറിയിക്കരുത്. അറിയിച്ചാല്‍ കാര്‍ തിരിച്ചു തരില്ല' എന്നെഴുതിയ മോഷ്ടാക്കളുടെ കുറിപ്പ് അസീസ് പൊലീസിന് കൈമാറിയത്. കുറിപ്പില്‍ പറഞ്ഞതു പോലെ തന്നെ മൂന്നാം ദിനം അസീസിന് കാര്‍ തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്തു. വാക്കുപാലിച്ച ആ ‘നല്ലവരായ’ കള്ളന്മാര്‍ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോള്‍ അസം പൊലീസ്.

ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നു ടൊയോട്ട ഫോര്‍ച്യൂണറുകള്‍ മാത്രം മോഷ്ടിക്കുന്ന ദീപക് എന്നയാളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തെ അടുത്തിടെയാണ് പൊലീസ് വലയിലാക്കിയത്. അസമില്‍ നിന്നുമായിരുന്നു ഈ സംഘത്തിന് ഫോര്‍ച്യൂണറുകള്‍ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന സന്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നു മോഷ്ടിച്ച ഫോര്‍ച്യൂണര്‍ അസമിലെത്തിച്ച് പണം വാങ്ങുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ രീതി. പിടിയിലാവുന്നതു വരെ 30 ടൊയോട്ട ഫോര്‍ച്യൂണറുകള്‍ ഡല്‍ഹിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും ദീപകും സംഘവും കടത്തിയിരുന്നു.

