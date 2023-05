റോയൽ എൻഫീൽഡ് സൂപ്പർ മീറ്റിയോർ സൂപ്പർഹിറ്റ്, മാർച്ച് മാസം വിറ്റഴിച്ചത് 2300 യൂണിറ്റ്

റോയൽ എൻഫീൽഡ് വിപണിയിലെത്തിച്ചതിൽ ഏറ്റവും റോയലെന്നു വാഹനപ്രേമികൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മീറ്റിയോർ 650 ബംപർ ഹിറ്റ്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ മാത്രം 2300 യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചുവെന്ന കണക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ഇതുവരെയുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കണക്കാണിത്. 2022ൽ അവതരിപ്പിച്ച സൂപ്പർ മീറ്റിയോർ ഒരു സൂപ്പർ ക്രൂസർ വിഭാഗത്തിലാണ് എത്തിയത്. കോണ്ടിനന്റൽ ജിടി, ഇന്റർസെപ്റ്റർ എന്നീ മോഡലുകൾ വിപണിയിലെത്തി കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ വാഹനം വിപണിയിലെത്തിയത്. നിർമാതാക്കളുടെ ആദ്യ സൂപ്പർ ക്രൂസർ എന്ന പേരിലെത്തിയ വാഹനത്തെ ആരാധകർ ആകാംക്ഷയോടെ കണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് വിപണി ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ സ്വീകരിച്ചു.

പക്കാ ക്രൂസർ എലമെന്റുകളെല്ലാം നിറഞ്ഞ വാഹനമാണ് സൂപ്പർ മീറ്റിയോർ. സ്റ്റാൻഡേഡ്, ടൂറർ വകഭേദങ്ങളിൽ വിപണിയിലുള്ള ബൈക്കിൽ മികച്ച കളർ ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്. വൈഡ് ഹാൻഡ്ൽ ബാർ, ക്രൂസർ ശൈലി പിൻതുടർന്ന് ടിയർ ഡ്രോപ്പ് ആകൃതിയിൽ ഇന്ധന ടാങ്ക്, ഒഴുകിയിറങ്ങുന്ന റൈഡർ സീറ്റ്, മൂന്നോട്ടു നീങ്ങിയ വിധത്തിലുള്ള ഫൂട്ട്റെസ്റ്റുകൾ എന്നിവയെല്ലാം വാഹനത്തിന് കൃത്യമായ തീം നൽകി. 648 സിസി പാരലൽ ട്വിൻ എൻജിനാണ് ഹൃദയം. 46 എച്ച്പി – 52 എൻഎം കരുത്തിന്റെ പിൻബലമാണ് മീറ്റിയോറിന്. സ്ലിപ്പർ അസിസ്റ്റ് ക്ലച്ചുള്ള വാഹനം 6 സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് സന്നാഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Nearly 2,300 Units Of RE Super Meteor 650 Sold In March 2023