ഹോണ്ട ഇന്ത്യന്‍ വിപണിക്കുവേണ്ടി വികസിപ്പിച്ച മിഡ് സൈസ് എസ്‌യുവിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ജൂണ്‍ ആറിന് ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിടും. ഹോണ്ട എലവേറ്റ് എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന എസ്‌യുവി ഈ വര്‍ഷം അവസാനത്തോടെ വില്‍പനക്കെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ആദ്യം ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച ശേഷമാവും എലവേറ്റിനെ ഹോണ്ട മറ്റു വിപണികളിലേക്ക് എത്തിക്കുക.

ഡീലര്‍മാര്‍ക്കുവേണ്ടി തായ്‌ലാന്‍ഡില്‍ ഹോണ്ട എലവേറ്റിന്റെ പ്രിവ്യു സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. രൂപകല്‍പനയിലും വാഹനത്തിന്റെ ഫീച്ചറുകളിലും വിതരണക്കാര്‍ തൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. എസ്‌യുവിയുടെ കരുത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രൂപകല്‍പനയില്‍ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകളാണ്. നേര്‍ത്ത എല്‍ഇഡി ഹെഡ്‌ലാംപുകളാണ് ഹോണ്ട എലവേറ്റിന്. പിന്‍ലൈറ്റുകള്‍ ഇന്തോനീഷ്യയില്‍ വില്‍പനയിലുള്ള പുതിയ തലമുറ ഡബ്ല്യു ആർ–വിയുടേതിന് സമാനമാണ്.

ക്രേറ്റ, സെല്‍റ്റോസ്, ഗ്രാന്‍ഡ് വിറ്റാര, ഹൈറൈഡര്‍, ടെയ്ഗൂണ്‍, കുഷാക് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാറുകള്‍ മത്സരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ എസ്‌യുവി വിപണിയില്‍ ശക്തമായ മത്സരം ഹോണ്ടയുടെ എസ്‌യുവിയും പുറത്തെടുക്കും. ഇന്ത്യയില്‍ പ്രതിമാസം 8,000 എലവേറ്റ് നിര്‍മിക്കാനാണ് ഹോണ്ടയുടെ പദ്ധതി. ഇന്ത്യയിലേക്കും വിദേശ വിപണികളിലേക്കുമുള്ള എസ്‌യുവികള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മിക്കും.

അഞ്ചാം തലമുറ ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമും എൻജിനുമായിരിക്കും പുതിയ എസ്‌യുവിക്കും. തുടക്കത്തില്‍ 1.5 പെട്രോള്‍ എൻജിന്‍ ഓപ്ഷന്‍ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. വൈകാതെ ഹൈബ്രിഡ് എൻജിനും ഹോണ്ട അവതരിപ്പിക്കും. സിറ്റിയുടേതിന് സമാനമായ 6 സ്പീഡ് മാനുവല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ സിവിടി ഗിയര്‍ബോക്‌സാണ് വാഹനത്തിലുണ്ടാവുക. ഡീസല്‍ മോഡല്‍ ഇറങ്ങാന്‍ സാധ്യത കുറവാണ്. 10.2 ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്‌ക്രീനാണ് എലവേറ്റിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷത.

ജൂണ്‍ ആറിന് ഇന്ത്യയില്‍ വെച്ച് എലവേറ്റിനെ ആഗോള തലത്തില്‍ പുറത്തിറക്കാനാണ് ഹോണ്ടയുടെ പദ്ധതി. എങ്കിലും വാഹനം ഷോറൂമുകളില്‍ വില്‍പനക്കെത്താന്‍ 2023 ഓഗസ്റ്റ് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. 12 ലക്ഷത്തിനും 19 ലക്ഷത്തിനും ഇടയിലാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില. ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ പുറത്തിറക്കുന്ന എസ്‌യുവിയുടെ കൂടുതല്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ ആറിനായിരിക്കും ഹോണ്ട പുറത്തുവിടുക.

English Summary: New Honda SUV global debut in India on June 6