എംജി മോട്ടോഴ്‌സിന്റെ 'ഡ്രൈവ് ഹെര്‍ ബാക്ക്' കാംപയിന്റെ നാലാം എഡിഷനിലേക്കുള്ളവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂര്‍ത്തിയായി. പല കാരണങ്ങളാല്‍ ജോലിയില്‍ നിന്നും വിട്ടു നില്‍ക്കേണ്ടി വന്ന സ്ത്രീകളെയാണ് ഈ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എംജി മോട്ടോഴ്‌സ് ജോലിക്കെടുക്കുന്നത്. നിലവില്‍ എംജി മോട്ടോഴ്‌സിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ പങ്കാളികളെയാണ് ഇക്കുറി ഡ്രൈവ് ഹെര്‍ ബാക്കില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

'കമ്പനിയിലെ ജോലിക്കാരില്‍ സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം വര്‍ധിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിനൊപ്പം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവുമാണ് 'ഡ്രൈവ് ഹെര്‍ ബാക്ക്' കാംപൻ വഴി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്' എംജി മോട്ടോര്‍ ഇന്ത്യ ഹ്യൂമന്‍ റിസോഴ്‌സസ് സീനിയര്‍ ഡയറക്ടര്‍ യശ്വിന്തര്‍ പട്ട്യാല്‍ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിലെ കോര്‍പറേറ്റ് തൊഴില്‍ മേഖലയില്‍ നിന്നും പല കാരണങ്ങളാലും സ്ത്രീകള്‍ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊരു കാമ്പയിന്‍ വഴി പുരുഷന്മാര്‍ക്ക് തുല്യമായ തൊഴിലവസരമാണ് സ്ത്രീകള്‍ക്കും എംജി മോട്ടോഴ്‌സ് നല്‍കുന്നത്. കോര്‍പറേറ്റ് തൊഴില്‍മേഖലക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലുള്ള തൊഴില്‍ സംസ്‌കാരത്തിനായി ആവശ്യമായ പരിശീലനങ്ങളും എംജി മോട്ടോഴ്‌സ് വനിതാ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നല്‍കും.

എംജി മോട്ടോഴ്‌സിന്റെ 'ഡ്രൈവ് ഹെര്‍ ബാക്ക്' മൂന്നാം സീസണില്‍ 1500ലേറെ അപേക്ഷകളാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഇതില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 60 വനിതകളെ എംജി ജോലിക്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 'ഇങ്ങനെയൊരു നടപടികൊണ്ട് പ്രൊഫഷണല്‍ മികവുള്ള നിരവധി വനിതകളെയാണ് എംജി മോട്ടോഴ്‌സിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവര്‍ പൊതുവില്‍ വാഹന വ്യവസായത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് എംജി മോട്ടോഴ്‌സിനും സമ്പത്തായിരിക്കും' എന്നാണ് യശ്വിന്തര്‍ പട്ട്യാല്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തത്.

English Summary: MG Motor India's "Drive Her Back" initiative to empower Women after Career