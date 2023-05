ആറ് എയർബാഗുകൾ, വാഹനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ച് ഹ്യുണ്ടേയ്

വാഹനങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ വർധിപ്പിച്ച് ഹ്യുണ്ടേയ് ഇന്ത്യ. ക്രേറ്റ, അൽക്കസാർ, അയോണിക് 5 എന്നീ എസ്‍യുവികളുടെ അടിസ്ഥാന വകഭേദം മുതൽ ആറ് എയർബാഗുകൾ ഹ്യുണ്ടേയ് നൽകുന്നു. വെന്യു, ഗ്രാൻഡ് ഐ10 നിയോസ്, ഓറ തുടങ്ങിയ മോഡലുകൾക്ക് നാല് എയർബാഗുകളും ഹ്യുണ്ടേയ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ എല്ലാ മോഡലുകളിലും ത്രീ പോയിന്റ് സീറ്റ് ബെൽറ്റും സീറ്റ് ബെല്‍റ്റ് റിമൈൻഡറും നൽകുന്നുണ്ട്.

ഗ്രാൻഡ് ഐ10 നിയോസ്, ഓറ തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് സെഗ്‌മെന്റിൽത്തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നാലു എയർബാഗ് ലഭിച്ചത്. ക്രേറ്റ, അൽക്കസാർ തുടങ്ങിയ മോഡലുകളിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളായ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റബിലിറ്റി കൺട്രോൾ, വെഹിക്കിൾ സ്റ്റബിലിറ്റി മാനേജ്മെൻഡ്, ഹിൽ സ്റ്റാർട്ട് അസിസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്നിവ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.

നേരത്തേ ട്യൂസോണിൽ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ഹ്യുണ്ടേയ് സ്മാർട് സെൻസ് ലെവൽ–2 എഡിഎഎസ് ഫീച്ചർ അയോണിക് 5ലും പുതിയ വെർനയിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉടൻതന്നെ കൂടുതൽ ജനപ്രിയ മോഡലുകളിലേക്കും ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ എത്തിക്കുമെന്ന് ഹ്യുണ്ടേയ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Hyundai offers these new safety features with its cars: Check details