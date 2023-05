ഹ്യുണ്ടേയ് എക്സ്റ്റർ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു; മത്സരം ടാറ്റ പഞ്ചുമായി

എക്സ്റ്ററിന്റെ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ച് ഹ്യുണ്ടേയ്. മൈക്രോ എസ്‍യുവി വിപണിയിൽ ടാറ്റ പഞ്ച്, മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് എന്നിവയുമായി മത്സരിക്കുന്ന വാഹനം ഉടൻ വിപണിയിലെത്തും. ഇഎക്സ്, എസ്, എസ്എക്സ്, എസ്എക്സ്(ഒ), എസ്എക്സ് (ഒ) കണക്റ്റ് തുടങ്ങിയ വകഭേദങ്ങളിൽ ആറു നിറങ്ങളിലായാണ് എക്സ്റ്റർ വിപണിയിലെത്തുക. ‌

എൻജിൻ

1.2 ലീറ്റർ കാപ്പ പെട്രോൾ എൻജിനാണ് വാഹനത്തിൽ. ഇ20 ഫ്യൂവൽ റെഡി എൻജിനൊടൊപ്പം 5 സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനും സ്മാർട്ട് ഓട്ടോ എഎംടിയുമുണ്ട്. എക്സ്റ്ററിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഹ്യുണ്ടേയ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. 3.8 മീറ്റർ നീളമുണ്ടാകും, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വീതി 1,595 എംഎം, ഉയരം 1,575 എംഎം എന്നിങ്ങനെയാണ്.

‌‌ഡിസൈൻ

ഹ്യുണ്ടേയ് വാഹനങ്ങളിൽ ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരം മുൻഭാഗമാണ് എക്സ്റ്ററിന്. ഹ്യുണ്ടേയ് സെൻസ്യസ് സ്പോർട്ടിനെസ് എന്ന ഡിസൈൻ ഭാഷ്യത്തിലാണ് നിർമാണം. സ്ലിറ്റ് ഹെഡ്‍ലാംപ്, എച്ച് ആകൃതിയിലുള്ള എൽഇഡി ഡേടൈം റണ്ണിങ് ലാംപ് എന്നിവയുണ്ട്. വെന്യു, ക്രേറ്റ, അൽകസാർ എന്നീ വാഹനങ്ങളെക്കാൾ‌ എക്സ്റ്ററിന്റെ മുൻഭാഗത്തിന് സാമ്യം അയോണിക് 5 മോഡലുമായിട്ടാണ്. എച്ച് ആകൃതിയിലുള്ള ടെയ്ൽ ലാംപും സില്‍വർ സ്കിഡ് പ്ലേറ്റും ഡ്യുവൽ എക്സ്ഹോസ്റ്റും എ, ബി പില്ലറുകളും വാഹനത്തിനുണ്ട്.

എന്ന് വിപണിയിൽ ?

ജൂലൈയിൽ നിർമാണം ആരംഭിക്കുന്ന മൈക്രോ എസ്‌യുവി ഓഗസ്റ്റിൽ വിപണിയിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ച് രാജ്യാന്തര വിപണികളിലേക്കു വാഹനം കയറ്റുമതി ചെയ്യാനാണ് ഹ്യുണ്ടേയ് പദ്ധതി. ഹ്യുണ്ടേയ് ഗ്രാൻഡ് ഐ10 നിയോസിന്റെ അതേ പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയായിരിക്കും എക്സ്റ്ററിനും. ഹ്യുണ്ടേയ് വെന്യു, വെന്യു എൻലൈൻ, ക്രേറ്റ, അൽകസാർ, കോന ഇലക്ട്രിക്, ട്യൂസോൺ, അയോണിക് 5 എന്നീ എസ്‍യുവികളുടെ നിരയിലേക്ക് എട്ടാമത്തെ മോഡലായാണ് മൈക്രോ എസ്‍യുവി എക്സ്റ്റർ എത്തുന്നത്.

English Summary: Bookings for Hyundai Exter SUV, rival to Tata Punch, now open