ബസുകളില്‍ 'പുകവലി പാടില്ല' 'കൈയും തലയും പുറത്തിടരുത്' എന്നുള്ള നിര്‍ദേശം ഒരിക്കലെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരായി ആരുമുണ്ടാകില്ല. പുകവലി പാടില്ല എന്ന ബോര്‍ഡ് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയതിനു പിന്നിലുള്ള ദുരന്ത സംഭവത്തിന് ഇന്ന് 75 വര്‍ഷമാകുന്നു. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പൊന്‍കുന്നത്തു വച്ച് 1948ല്‍ ഉണ്ടായ ഒരു വലിയ ദുരന്തമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നിര്‍ദേശം ബസുകളില്‍ കയറിക്കൂടാന്‍ കാരണമായത്.

ഒരു നിമിഷത്തെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ഒട്ടേറെ ആളുകളുടെ ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെടാന്‍ ഇടയാക്കിയ വലിയ തീപിടുത്തമായിരുന്നു ആ ദുരന്തം.

പെട്രോള്‍ പമ്പുകള്‍ സജീവമല്ലാതിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തില്‍ വാഹനങ്ങളില്‍ ആവശ്യമായ ഇന്ധനം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് വാഹനത്തിലെ തന്നെ ഇരുമ്പ് ടിന്നുകളിലാണ്. സര്‍വീസ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷവും ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്‍പുമെല്ലാം ഇത്തരത്തില്‍ സൂക്ഷിച്ച ടിന്നുകളില്‍ നിന്ന് ടാങ്കിലേക്ക് ഇന്ധനം പകരുകയാണ് പതിവ്.

1948 മെയ് 10ന് ഉച്ചയോടെ പൊന്‍കുന്നത്തെ പഴയ സ്വകാര്യ ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡിനു സമീപത്താണ് ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്. ഉച്ചയ്ക്ക് സര്‍വീസ് പുനഃരാരംഭിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങിയ സ്വകാര്യ ബസും അതിലെ യാത്രക്കാരുമാണ് അഗ്നിക്ക് ഇരയായത്. പൊന്‍കുന്നം - ഈരാറ്റുപേട്ട റൂട്ടില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന ബസില്‍ സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട നിരക്കില്‍ യാത്രികര്‍ നിറഞ്ഞിരുന്നു.

ഡ്രൈവറും സഹായിയും ചേര്‍ന്ന് വാഹനത്തില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഇന്ധന കന്നാസില്‍ നിന്ന് ടാങ്ക് നിറയ്ക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം തീ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നതും ആ കാലഘട്ടത്തില്‍ രീതിയായിരുന്നു. വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ശേഷം ടാങ്ക് നിറയ്ക്കല്‍ ആരംഭിച്ചതിനിടെവാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നയാള്‍ നിര്‍ദേശം വകവയ്ക്കാതെ ബീഡി കത്തിച്ചു. ഇതില്‍ നിന്നുണ്ടായ തീപ്പൊരി നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ബസിനെ അഗ്നിഗോളമാക്കി മാറ്റി. അതിഭയാനകമായ ശബ്ദത്തോടെ വാഹനം ആളിക്കത്തി.

പിഞ്ചുകുഞ്ഞും യുവതി-യുവാക്കളും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള യാത്രക്കാര്‍ വെന്തുമരിച്ചു. മരിച്ചവരില്‍ കുഞ്ഞിനെ മാറോടുചേര്‍ത്തുപിടിച്ച ഒരമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പഴമക്കാര്‍ കൃത്യമായി ഓര്‍മിക്കുന്നു. വലിയ ദുരന്തത്തിനു പിന്നാലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും മന്ത്രിമാരുമടക്കം വലിയ സംഘങ്ങള്‍ സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിച്ചു. പഠനങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാനാണ് 75 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ഇന്നും പുകവലി പാടില്ല എന്ന ബോര്‍ഡ് ബസുകളില്‍ തുടരുന്നത്.

