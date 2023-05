ലക്ഷ്യം 5000 കോടി; ഓഹരി വിൽക്കാൻ എംജി, എത്തുമോ റിലയൻസ് എംജി കാറുകൾ?

ചൈനീസ് വാഹനനിർമാതാക്കളായ എംജി മോട്ടോർ, ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം ഓഹരികളും വിൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. റിലയൻസ് ഇന്റസ്ട്രീസ്, ഹീറോ ഗ്രൂപ്പ്, പ്രേംജി ഇൻവെസ്റ്റ്, ജെഎസ്ഡബ്ല്യു ഗ്രൂപ്പ് എന്നീ കമ്പനികളുമായി എംജി പ്രാരംഭ ഘട്ട ചർച്ചകളിലാണ്. എംജിയുടെ ഓഹരികൾ എറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചയിൽ റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയുണ്ടെന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ചർച്ച വിജയമായാൽ റിലയൻസ് എംജി കാറുകൾ എത്തുമോയെന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് വാഹനലോകം.

ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ പുതിയ പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താനാണ് എംജി മോട്ടറിന്റെ ശ്രമം. ഇതിലൂടെ ഏകദേശം 5000 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാനാണ് കമ്പനിയുടെ പദ്ധതി. ഇന്ത്യ–ചൈന അതിർത്തി സംഘർഷങ്ങളെ തുടർന്ന് സായിക്ക് മോട്ടോഴ്സിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പണം സമാഹരിക്കാനുള്ള കാലതാമസമാണ് എംജിയെ ഇന്ത്യൻ പങ്കാളിയെ തേടുന്നതിന് പ്രേരിച്ചിപ്പിച്ചത്.

വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മാതൃകമ്പനിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പണം സമാഹരിക്കാനുള്ള എംജി ഇന്ത്യയുടെ അപേക്ഷയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി കേന്ദ്രം തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല. ഹലോളിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ നിർമാണ ശാല തുടങ്ങുന്നതിനും പുതിയ 4–5 കാറുകൾ വരും വർഷങ്ങളിൽ വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുമായ നിക്ഷേപമാണ് എംജി തേടുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിപണിയിൽ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന എംജി വിപണിയുടെ 65–75 ശതമാനം വരെയാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്.

English Summary: Reliance in fray as MG Motor looks to sell India Options