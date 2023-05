കാർ ഓടിച്ചപ്പോൾ ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചില്ല 1000 രൂപ പിഴ; വൈറലായി വേറിട്ട പ്രതിഷേധം

രാജസ്ഥാനിലെ ബിവാഡി സ്വദേശിയായ ഖലീല്‍ മുഹമ്മദ് ഇപ്പോള്‍ ഹെല്‍മെറ്റ് ധരിച്ചാണ് കാര്‍ ഓടിക്കാറ്. ഇതെന്താണിങ്ങനെ എന്നു ചോദിക്കുന്നവരോടൊക്കെ വ്യക്തമായ മറുപടിയുമുണ്ട് ഖലീലിന്. കൈക്കൂലിക്കാരായ ട്രാഫിക് പൊലീസുകാരെക്കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊരു കടുത്ത തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ഒരു ദിവസം തന്റെ എസ്‌യുവി ബിവാഡിയിലൂടെ ഓടിക്കുകയായിരുന്നു ഖലീല്‍. വൈകിട്ട് മൂന്നരയോടെ ഖലീലിന്റെ വാഹനത്തെ മറ്റൊരു വാഹനം മറികടന്നു. വൈകാതെ അതൊരു പൊലീസ് വാഹനമാണെന്ന് മനസിലായി. അവര്‍ ഖലീലിന്റെ വാഹനം റോഡിനരികിലേക്ക് നിര്‍ത്തിച്ചു. പൊലീസ് വാഹനത്തിനടുത്തേക്ക് ചെന്ന ഖലീലിനോട് രണ്ടായിരം രൂപ കൈക്കൂലിയാണ് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ ഖലീല്‍ കൈക്കൂലി നല്‍കാന്‍ തയാറായില്ല.

കൈകൂലി കിട്ടില്ലെന്ന് വന്നതോടെ വാഹനത്തിന്റെ ബുക്കും പേപ്പറുമൊക്കെ എടുക്കാന്‍ പൊലീസുകാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു. രേഖകള്‍ അരിച്ചു പെറുക്കി പരിശോധിച്ചിട്ടും നിയമപരമായി പിഴയൊടുക്കാന്‍ പറ്റിയതൊന്നും അവര്‍ക്ക് കിട്ടിയില്ല. പിന്നെയും ആ പൊലീസുകാര്‍ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും താന്‍ നല്‍കിയില്ലെന്നും ഖലീല്‍ പറയുന്നു. ഇതോടെ 1000 രൂപയുടെ ചലാന്‍ ഖലീലിന് നല്‍കി പൊലീസുകാര്‍ പോവുകയായിരുന്നു. കാര്‍ ഓടിച്ചിരുന്ന ഖലീലിന് ഹെല്‍മെറ്റ് ധരിച്ചില്ലെന്ന കുറ്റത്തിനാണ് പൊലീസ് ചലാന്‍ നല്‍കിയത്!

ട്രാഫിക് പൊലീസുകാരുടെ അഴിമതിക്കും വിചിത്രമായ ഈ നടപടിക്കുമെതിരെ ബിവാഡി എസ്.‌പിക്കും യുഐടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഖലീല്‍ പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു ശേഷമാണ് എവിടെ കാറില്‍ പോകുമ്പോഴും ഹെല്‍മെറ്റ് ധരിക്കാന്‍ ഖലീല്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ആരെങ്കിലും ഇതെന്തിനാണ് ഹെല്‍മെറ്റ് ധരിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോള്‍ അതിന്റെ കാരണവും ഖലീല്‍ അഹമ്മദ് വിശദമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

English Summary: Hyundai Creta owner in Rajasthan drives with helmet after being fined by Traffic Police