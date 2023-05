ബൈക്കോ കാറോ; ഈ അപകടം ആരുടെ കുറ്റം ? നിങ്ങൾ പറയൂ: വിഡിയോ

കാർ വരുന്നതും കണ്ടിട്ട് സർവീസ് റോഡിൽനിന്നു പ്രധാന റോഡിലേക്ക് കയറിയ സ്കൂട്ടർ. റോങ് സൈഡ് കയറി വന്ന കാർ, സ്കൂട്ടറിലെ യാത്രക്കാർ ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചിട്ടില്ല. കാർ ഡ്രൈവർ മദ്യലഹരിയിലും. ഈ അപകടത്തിന്റെ ശരിക്കുള്ള കാരണക്കാരൻ ആരെന്ന് ചർച്ചയിലാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ.

സൈബർബാദ് ട്രാഫിക് പൊലീസ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ച് വിഡിയോയാണ് ഇത്. തെലുങ്കാന സംസ്ഥാനത്തെ ശങ്കർപള്ളി എന്ന സ്ഥലത്താണ് അപകടം നടന്നത്. അപകടത്തിൽ ആർക്കും ഗുരുതരമായ പരുക്കില്ലെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.

പ്രധാന റോഡുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

ഇടറോഡുകളിൽനിന്ന് പ്രധാന റോഡുകളിലേക്ക് അശ്രദ്ധമായി കയറുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. അശ്രദ്ധയാണ് ഇത്തരം അപകടങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണം. ഇടറോഡുകളിൽ നിന്ന് പ്രധാന പാതകളിലേക്കു പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പ്രധാന റോഡിലൂടെ പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കായിരിക്കും മുൻഗണന എന്ന ട്രാഫിക് നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അപകടം ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കാം. പ്രധാന റോഡുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

∙ പ്രധാന റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുംമുമ്പ് ഇരുവശത്തുനിന്നും മറ്റു വാഹനങ്ങള്‍ വരുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

∙ പ്രധാന റോഡിലൂടെ പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കു മുൻഗണന നൽകണം.

∙ പ്രധാന റോഡിലൂടെ പോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ വേഗം നമ്മൾ കണക്കുകൂട്ടും പോലെ ആയിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അവ പോയതിനു ശേഷം മാത്രം തിരിയുക.

∙ നാലു വരിപ്പാതയാണെങ്കിലും ഇടത്തും വലത്തും നോക്കി മാത്രം റോഡിലേക്കു കയറണം.

∙ മീഡിയനിൽനിന്നു തിരിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരു വാഹനത്തിനു മുന്നിലേക്കു ചെന്നാൽ അതിന്റെ ഡ്രൈവർക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ പോലും സമയം കിട്ടിയെന്നു വരില്ല. അതുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതമെന്നു തോന്നിയാൽ മാത്രമേ തിരിയാവൂ.

∙ റൗണ്ട് എബൗട്ടുകളിൽ ആദ്യം പ്രവേശിക്കുന്ന വാഹനത്തിനായിരിക്കണം മുൻഗണന. മറ്റു വാഹനങ്ങളുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കുകയും ചെയ്യരുത്.

മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചാല്‍ എന്താ കുഴപ്പം ?

രണ്ടല്ല, നാലെണ്ണം അടിച്ചാലും ഞാന്‍ സ്റ്റെഡിയായി വാഹനം ഓടിക്കും എന്നു പറയുന്നവര്‍ ധാരാളം. ചിലപ്പോഴൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുകയും ചെയ്യും. മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചാല്‍ എന്താണു സംഭവിക്കുന്നത്?. രണ്ടെണ്ണം വീശി പതിയെ തലയ്ക്കുപിടിച്ചാല്‍ ആദ്യം കൂടുന്നത് എന്താണെന്നറിയുമോ? ആത്മവിശ്വാസം. അപ്പോഴാണ് വിമാനം വരെ ഓടിച്ചുകളയാമെന്നു പലര്‍ക്കും തോന്നുന്നത്.

എന്നാല്‍, മദ്യപിച്ചാല്‍ കൂടുന്ന മറ്റു ചിലതു കൂടിയുണ്ട്. അപകടത്തില്‍നിന്നു നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും രക്ഷപ്പെടുന്നത് മസ്തിഷ്‌കത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനവേഗം കൊണ്ടാണ്. അപകടസാധ്യത അല്ലെങ്കില്‍, തടസ്സം മുന്നില്‍ക്കാണുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ വണ്ടി നിര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. തടസ്സം കാണുന്നതു മുതല്‍ വണ്ടി പൂര്‍ണമായും നിര്‍ത്തുന്നതു വരെയുള്ള സമയം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആ സമയം നിര്‍ണയിക്കുന്നതില്‍ രണ്ടുകാര്യങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്: 1. മസ്തിഷ്‌കം അപായസാധ്യത തിരിച്ചറിയാന്‍ എടുക്കുന്ന സമയം Perception time. 2. തുടര്‍ന്ന് കാല്‍ ആക്‌സിലറേറ്ററില്‍നിന്നു മാറ്റി ബ്രേക്ക് ചവിട്ടാന്‍ എടുക്കുന്ന പ്രതികരണസമയം Human Reaction time. നമ്മള്‍ ബോധത്തിലാണെങ്കില്‍ ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് അര മുതല്‍ മുക്കാല്‍ വരെ സെക്കന്‍ഡ് മതി.

എന്നാല്‍, മദ്യമോ ലഹരിമരുന്നോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ മസ്തിഷ്‌കത്തിന് ഈ വേഗത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാകില്ല. അപ്പോള്‍ തിരിച്ചറിയല്‍ പ്രതികരണ സമയം പലമടങ്ങു വര്‍ധിക്കും. വാഹനം ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്തു നില്‍ക്കില്ല. നാടന്‍ ഭാഷയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍, പിടിച്ചാല്‍ കിട്ടില്ല. അപകടം ഉറപ്പ്. (ലഹരി മാത്രമല്ല, ക്ഷീണം, ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ എന്നിവയും ഇതേ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാം).

മദ്യപിച്ചാല്‍ കൈകാലുകളുടെ സന്തുലനം പാടെ തകരാറിലാവുന്നു . കൂടാതെ മറ്റു വാഹനങ്ങളുടെ വേഗം, അകലം എന്നിവ കണക്കാക്കാനുള്ള മസ്തിഷ്‌കത്തിന്റെ കഴിവും താറുമാറാകുന്നു. ഇതോടെ കൃത്യസമയത്ത് ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കാനാവാതെ വരുന്നു. മദ്യം അമിതമായാല്‍ കാഴ്ചയ്ക്കും ഏകാഗ്രതയ്ക്കും കുറവുവരും. ഇക്കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടാണ് മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കരുത് എന്നു പറയുന്നത്‌.

English Summary: Who is at More Fault In This Accident Biker or Car Driver ?