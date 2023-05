അടിപൊളി ആഘോഷം ! പുതിയ സ്കോർപിയോയെ നൃത്തം ചെയ്ത് സ്വീകരിച്ച് കുടുംബം-വിഡിയോ

ഒരുപാട് പേര്‍ക്ക് വര്‍ഷങ്ങള്‍ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന്റേയും പരിശ്രമങ്ങളുടേയും സ്വപ്‌നസാക്ഷാത്കാരമാണ് ഇഷ്ടകാര്‍ സ്വന്തമാക്കുകയെന്നത്. ഈ സ്‌പെഷല്‍ നിമിഷങ്ങളില്‍ ഭൂരിഭാഗം പേരും ചിത്രങ്ങളെടുത്തും മധുരം പങ്കുവെച്ചും സന്തോഷം പങ്കുവെക്കാറുമുണ്ട്. പുതിയ സ്കോർപിയോ സ്വന്തമാക്കിയ ഒരു കുടുംബം ഒന്നാകെ ബോളിവുഡ് സ്‌റ്റൈലില്‍ ചുവടു വെച്ചതാണ് ഇപ്പോള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ തരംഗമായിരിക്കുന്നത്. മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍മാന്‍ ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര കൂടി പങ്കുവെച്ചതോടെ ഈ വിഡിയോ കൂടുതല്‍ പേരിലേക്കെത്തുകയും ചെയ്തു.

മഹീന്ദ്ര സ്‌കോര്‍പിയോ എന്‍ എസ്‌യുവി സ്വന്തമാക്കിയ കുടുംബത്തിന്റെ നൃത്തമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെ മനം കവര്‍ന്നത്. ഓട്ടോമൊബൈല്‍ സ്‌റ്റോറില്‍ നിന്നും പകര്‍ത്തിയ വിഡിയോ കാര്‍ ന്യൂസ് ഗുരുവാണ് ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്തത്. 32 സെക്കന്റ് മാത്രം നീണ്ട വിഡിയോയില്‍ കാറുടമയും മക്കളും ഭാര്യയുമെല്ലാം ചുവടുവെക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ വാഹന വിപണിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിന്റെ യഥാര്‍ഥ പ്രതിഫലവും സന്തോഷവും ഇത്തരം നിമിഷങ്ങളാണെന്നു പറഞ്ഞാണ് ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര വിഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈല്‍ ഡീലേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് മനിഷ് രാജ് സിംഗാനിയയും ഈ വിഡിയോ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ 23 വര്‍ഷം നീണ്ട കരിയറില്‍ ഇത്രയും സന്തോഷമുള്ള രംഗം മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ദിനാന്ത് സാഹു എന്നയാള്‍ തന്റെ 23ാം വിവാഹ വാര്‍ഷികത്തിലാണ് ഈ വാഹനം സ്വന്തമാക്കിയതെന്ന വിവരവും മനിഷ് രാജ് പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്.

സ്വപ്‌ന വാഹനം സ്വന്തമാക്കുന്നതിലെ വൈകാരികത ഉള്‍ക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിരവധി പേര്‍ പ്രതികരണങ്ങളുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയിലേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷയാണിതെന്നും വെറും വാഹനമല്ലെന്നുമാണ് അമിത് മിശ്ര എന്നയാള്‍ കുറിച്ചത്. ജീവിതത്തിലെ ഏതു നിമിഷവും ആസ്വദിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഇന്ത്യക്കാരെന്നു വിളിക്കുന്നതെന്നാണ് മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നുള്ള അവകാശവാദം. ട്വിറ്ററില്‍ മാത്രം ഈ വിഡിയോ 17 ലക്ഷത്തിലേറെ തവണ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു.

English Summary: This Family's Bollywood Style Celebration After Buying A New Car Is Too Relatable