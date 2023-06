ഹ്യുണ്ടേയ് എക്സ്റ്ററും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും, ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി താരം

ഹ്യുണ്ടേയ് എക്സ്റ്ററിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി ക്രിക്കറ്റ് താരം ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ. എക്സ്റ്ററുമായി ചേർന്നുള്ള പരസ്യചിത്രവും ഹ്യുണ്ടേയ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. പുതു തലമുറയുടെ ജീവിത ശൈലിയുമായി ചേർന്നു നിൽകുന്ന വാഹനമാണ് എക്സ്റ്റർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുമായി വളരെ അധികം ചേർന്നുപോകും എക്സ്റ്റർ എന്നാണ് ഹ്യുണ്ടേയ് പറയുന്നത്.

നേരത്തെ ഹ്യുണ്ടേയ്‌ ചെറു എസ്‍യുവി എക്സ്റ്ററിന്റെ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. സെഗ്‌മെന്റിൽ തന്നെ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി ഫീച്ചറുകളുമായി ഹ്യുണ്ടേയ് എക്സ്റ്റർ ജൂലൈ ആദ്യം വിപണിയിലെത്തും. ഹ്യുണ്ടേയ്‌ നിരയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയുള്ള എസ്‍യുവിയായിക്കും എക്സ്റ്റർ. അടിസ്ഥാന മോഡൽ മുതൽ ആറ് എയർബാഗുകളുടെ സുരക്ഷ എക്സ്റ്റർ നൽകും. ഈ സംവിധാനം സെഗ്‌മെന്റിൽ തന്നെ ആദ്യമാണ്.

26 സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകള്‍

ഡ്രൈവർ, പാസഞ്ചർ, കർട്ടൻ, സൈഡ് എയർബാഗുകളുടെ സുരക്ഷയാണ് എക്സ്റ്ററിന്റെ എല്ലാ മോഡലുകൾക്കും ലഭിക്കുക. എഎസ്‌സി, വെഹിക്കിൾ സ്റ്റബിലിറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, ഹിൽ അസിസ്റ്റ് കൺട്രോൾ, 3 പോയിന്റ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ആൻഡ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് റിമൈൻഡർ, എബിഎസ് വിത്ത് ഇബിഡി, സെഗ്‌മെന്റിൽ ആദ്യമായി ബർഗ്ലർ അലാം തുടങ്ങി 26 സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകളും പുതിയ എസ്‍യുവിക്ക് ഹ്യുണ്ടേയ് നൽകുന്നുണ്ട്. അടിസ്ഥാന വകഭേദങ്ങളായ ‘ഇ’, ‘എസ്’ എന്നീ മോഡലുകൾക്ക് ഓപ്ഷനായിട്ടാണ് ഇവ നൽകുന്നത്.

40ൽ അധികം അഡ്വാൻസ്ഡ് സുരക്ഷാ

കൂടാതെ സെഗ്‌മെന്റിൽ തന്നെ ആദ്യമായി ഡാഷ്ക്യാം വിത്ത് ഡ്യുവൽ ക്യാമറ, ടിപിഎംഎസ്, ഐഎസ്ഒഎഫ്ഐഎക്സ്, ഹെഡ്‌ലാംപ് എസ്കോർട്ട് ഫങ്ഷൻ, റിയർ പാർക്കിങ് ക്യാമറ തുടങ്ങി 40 ൽ അധികം അഡ്വാൻസ്ഡ് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും എക്സ്റ്ററിലുണ്ട്. നേരത്തേ എക്സ്റ്ററിന്റെ ബുക്കിങ് ഹ്യുണ്ടേയ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

3 എൻജിൻ വകഭേദം, അഞ്ച് വേരിയന്റ്

1.2 ലീറ്റർ കാപ്പ പെട്രോൾ എൻജിനാണ് വാഹനത്തിൽ. ഇ20 ഫ്യൂവൽ റെഡി എൻജിനൊടൊപ്പം 5 സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനും സ്മാർട്ട് ഓട്ടോ എഎംടിയുമുണ്ട്. കൂടാതെ സിഎൻജിൻ എൻജുമുണ്ടാകും. ഇഎക്സ്, എസ്, എസ്എക്സ്, എസ്എക്സ്(ഒ), എസ്എക്സ് (ഒ) കണക്റ്റ് തുടങ്ങിയ വകഭേദങ്ങളിൽ ആറു നിറങ്ങളിലായാണ് എക്സ്റ്റർ വിപണിയിലെത്തുക. ‌ 3.8 മീറ്റർ നീളമുണ്ടാകും, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വീതി 1,595 എംഎം, ഉയരം 1,575 എംഎം എന്നിങ്ങനെയാണ്.

‌‌ഡിസൈൻ

ഹ്യുണ്ടേയ് വാഹനങ്ങളിൽ ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരം മുൻഭാഗമാണ് എക്സ്റ്ററിന്. ഹ്യുണ്ടേയ് സെൻസ്യസ് സ്പോർട്ടിനെസ് എന്ന ഡിസൈൻ ഭാഷ്യത്തിലാണ് നിർമാണം. സ്ലിറ്റ് ഹെഡ്‍ലാംപ്, എച്ച് ആകൃതിയിലുള്ള എൽഇഡി ഡേടൈം റണ്ണിങ് ലാംപ് എന്നിവയുണ്ട്. വെന്യു, ക്രേറ്റ, അൽകസാർ എന്നീ വാഹനങ്ങളെക്കാൾ‌ എക്സ്റ്ററിന്റെ മുൻഭാഗത്തിന് സാമ്യം അയോണിക് 5 മോഡലുമായിട്ടാണ്. എച്ച് ആകൃതിയിലുള്ള ടെയ്ൽ ലാംപും സില്‍വർ സ്കിഡ് പ്ലേറ്റും ഡ്യുവൽ എക്സ്ഹോസ്റ്റും എ, ബി പില്ലറുകളും വാഹനത്തിനുണ്ട്.

എന്ന് വിപണിയിൽ?

ജൂലൈ ആദ്യം മൈക്രോ എസ്‌യുവിയുടെ വില പ്രഖ്യാപിക്കും. ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നാണ് കരുതന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ച് രാജ്യാന്തര വിപണികളിലേക്കു കയറ്റുമതി ചെയ്യാനാണ് പദ്ധതി. ഹ്യുണ്ടേയ് ഗ്രാൻഡ് ഐ10 നിയോസിന്റെ അതേ പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയായിരിക്കും എക്സ്റ്ററിനും. ഹ്യുണ്ടേയ് വെന്യു, വെന്യു എൻലൈൻ, ക്രേറ്റ, അൽകസാർ, കോന ഇലക്ട്രിക്, ട്യൂസോൺ, അയോണിക് 5 എന്നീ എസ്‍യുവികളുടെ നിരയിലേക്ക് എട്ടാമത്തെ മോഡലായാണ് മൈക്രോ എസ്‍യുവി എക്സ്റ്റർ എത്തുന്നത്.

‌English Summary: Hyundai Announces Hardik Pandya as its Brand Ambassador for Hyundai EXTER