ലോകം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഓടി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഉയര്‍ന്ന ഇന്ധനവിലയും കൂടിയ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ താല്‍പര്യങ്ങളുമെല്ലാം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ പ്രായോഗികത വര്‍ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏറെ വൈകാതെ തന്നെ നിരത്തുകള്‍ ഇവി കീഴടക്കും. ഒട്ടേറെ സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളോടെയാണ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ചാര്‍ജിങ് മേഖലയില്‍ ഉപയോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് ഏറെ മുന്‍ഗണന. ചാര്‍ജിങ് സംബന്ധമായി തീപിടുത്തമുണ്ടാവുകയും ചില വലിയ അപകടങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തതിനാല്‍ ആളുകളില്‍ ചിലര്‍ക്കെങ്കിലും ഭയവുമുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ചാര്‍ജിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില മുന്‍കരുതലുകളും കൂടുതല്‍ സുരക്ഷിതമായി എങ്ങനെ ചാര്‍ജ് ചെയ്യാമെന്നും ഒന്നു നോക്കാം.

ചൂട് കുറഞ്ഞശേഷം മതി ചാര്‍ജ്

ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയങ്ങളില്‍ ഇവികളുടെ ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ചൂടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഉടനടി ചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്ന പ്രവണത ഒഴിവാക്കാം. അപകടം ഒഴിവാക്കുന്നതിലേറെ ബാറ്ററിയുടെ ആയുസ്സും ഇതുവഴി വര്‍ധിപ്പിക്കാം. തീവ്രമായ ചൂടില്‍ ചാര്‍ജിങ് ഒഴിവാക്കണം. ഉയര്‍ന്ന വെയിലേല്‍ക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നു മാറിയാകണം ചാര്‍ജ് ചെയ്യാന്‍ വാഹനം പാര്‍ക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്.

ഓവര്‍ചാര്‍ജ് വേണ്ട

ഇലക്ട്രിക് വാഹനമാകട്ടെ ഉപകരണങ്ങളാകട്ടെ, ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളുടെയും ആയുസ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്ന ശീലമാണ് ഓവര്‍ചാര്‍ജിങ്. താപനില വര്‍ധിക്കുന്നതുള്‍പ്പെടെയുള്ള അപകടസാധ്യതകളും ഇതു കാരണം ഉണ്ടായേക്കാം. ഒട്ടുമിക്ക ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലും ഓവര്‍ചാര്‍ജിങ് ഒളിവാക്കാന്‍ ബില്‍റ്റ് ഇന്‍ സന്നാഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ചാര്‍ജിങ് പൂര്‍ത്തിയായി പിന്നീട് അധികനേരം വൈദ്യുതിയുമായി പ്ലഗ് ചെയ്തിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

വെള്ളവും വൈദ്യുതിയും അപകടം

നനവുള്ള പ്രതലങ്ങളും വൈദ്യുതിയും വലിയ അപകടമാണെന്നത് പ്രത്യേകമായി പറയേണ്ടതില്ല. നനഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ വാഹനം ചാര്‍ജ് ചെയ്യരുത്. മഴയേല്‍ക്കുന്ന പ്രതലങ്ങളില്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്ത് ചാര്‍ജിങ് ഒഴിവാക്കണം. അത്യാവശ്യ സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ ചാര്‍ജിങ് സ്റ്റേഷനുകളില്‍ ചാര്‍ജ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ചാര്‍ജിങ് സ്‌റ്റേഷന്‍, കേബിള്‍, കണക്ടര്‍ എന്നിവ നനയുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

ഔദ്യോഗിക ചാര്‍ജര്‍ മാത്രം

ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളാകട്ടെ ഡിവൈസുകളാകട്ടെ അവയുടെ കമ്പനി സര്‍ട്ടിഫൈ ചെയ്ത ചാര്‍ജറുകള്‍ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ബാറ്ററിയുടെ ആയുസ്സ് വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ചാര്‍ജിങ് വേഗത്തിലാക്കാനും അതേപോലെ വാഹനത്തിനോ ഉപയോക്താവിനോ അപകടം ഉണ്ടാകാനിടയില്ലെന്ന് ഒരു പരിധി വരെ ഉറപ്പാക്കാം. ഓവര്‍ചാര്‍ജിങ്, ഓവര്‍ഹീറ്റിങ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഗുരുതര പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാനും ഒറിജിനല്‍ ചാര്‍ജര്‍ ഗുണം ചെയ്യും.

ബാറ്ററി തീരാന്‍ കാത്തു നില്‍ക്കേണ്ടതില്ല

ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങള്‍ ചാര്‍ജ് ചെയ്യാന്‍ ബാറ്ററി പൂര്‍ണമായി തീരാന്‍ കാത്തുനില്‍ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പതിവായി ബാറ്ററി തീര്‍ന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായാല്‍ ബാറ്ററിയുടെ കരുത്ത് കുറയാനും ചാര്‍ജിങ് സമയം ഉയരാനും ഇടയാക്കും. മാത്രമല്ല ഇതുവഴി ദൂരക്ഷമതയെയും ബാധിക്കും. വാഹനങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ സുരക്ഷ നല്‍കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിലും ഉപയോക്താക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മുന്‍കരുതലുകള്‍ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. മേല്‍പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ ഒരു പരിധി വരെ വലിയ അപകടങ്ങളില്‍ നിന്ന് സുരക്ഷ ഉറപ്പക്കാം.

